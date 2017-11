"Quería hacer mi carrera sin mirar el puesto, pero sin ir a por marca, he batido el récord"

El malagueño Cristóbal Ortigosa batió el récord del Maratón de Santa Cruz batiendo a, entre otros, Julio Rey, el plusmarquista nacional. Cansado, pero feliz, el nuevo recordman de la carrera chicharrera tiene claro que el año que viene volverá a las calles de Santa Cruz.

¿Qué resumen hace de su participación?

Estoy muy contento. Me encontré muy bien. Tengo que agradecer a todo el público de Santa Cruz y a la organización por tratarme muy bien.

¿Cómo fue el maratón?

La primera parte he ido muy cómodo, pero cuando apareció el viento sufrí un poco más. Con el viento en contra y con el cansancio tuve que bajar un poco el ritmo, porque con 30 kilómetros ya en las piernas el cansancio se nota

¿Esperaba la victoria?

Yo quería hacer mi carrera sin mirar el puesto. He pasado por el medio maratón bastante rápido, en 1h.11, pero me he dejado un poco ir cuando ví el viento en contra y la humedad. Pero, sin ir a por marca, he podido batir el récord de la prueba.

¿Su mejor y peor momento?

¿El mejor? Sobre el kilómetro 21cuando me visto bastante fuerte y te vienes bastante arriba pensando lo que te queda. El peor... sobre el kilómetro 34, en el giro final, porque si llega a venir alguien detrás más cerca no sé qué hubiese pasado.

¿Qué le parece la prueba y la ciudad en relación con otras carreras y lugares?

Me ha encantado la prueba y la ciudad y lo digo después de haber disputado 17 maratones en lo que va de año. La organización me ha tratado fenomenal. Le aconsejo a todo el mundo que intente correr, al menos, la prueba popular porque se lo va a pasar bien.

¿Cómo gestionó el calor?

En mi pueblo, Villanueva del Rosario, hace un frío que pela en esta época. Soy malagueño, pero de interior, y por eso esta temperatura se agradece.

¿A quién se lo dedica?

A mi abuelo Custodio, a mi abuela Encarna, a mi madre, hermano y tío. Y a mi novia, claro.

Es usted malagueño. ¿Cómo ha vivido el fallecimiento de Chiquito de la Calzada?

Era un icono, un malagueño universal y protagonista de una historia increíble, de cómo estuvo en Japón y le llegó la fama y el éxito a lo 60 años. Un malagueño de pro.