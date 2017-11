Un domingo rapidísimo

La cuarta edición del Maratón Internacional de Santa Cruz Sport Zone cumplió con las espectativas. Tres carreras muy rápidas, atletas que se lo pasaron muy bien, prácticamente sin ninguna incidencia que registrar y miles de personas que se sumaron a la fiesta del atletismo para animar a los protagonistas. El brillo en las marcas logradas por los vencedores se vio complementado por una ciudad que se volcó con una cita que comienza a encontrar su sitio en los grandes maratones de España.

Protagonistas fueron, como no puede ser de otra manera, los ganadores de las tres versiones de la prueba: 42, 21 y 8 kilómetros. Pero también los más de 2.500 deportistas populares, de 55 nacionalidades diferentes, que cruzaron por el arco de meta.

La jornada de abrió con la celebración de las distancias más largas: el Maratón y el Medio Maratón. Ya desde los primeros kilómetros, tanto Cristóbal Ortigosa (Nerja) como Maciek Miereczko (Sacrifice is the Secret), empezaron a dejar atrás a sus rivales. El polaco fue el ganador de la primera edición del Maratón de Santa Cruz, pero ayer prefirió vaciarse en la mitad de esa distancia. Y, como entonces, no tuvo rival. Miereczko, a una media de 3.22 el kilómetro, llegó a meta en 1h.11:09 y batió por más de dos minutos la plusmarca que tenía desde 2015 Miguel Ángel Vaquero (1h.11:37). El podio fue integramente ocupado por extranjeros ya que la segunda plaza fue para el belga Patrick de Vos (1h.12:42) y la tercera para el moldavo Liviu Croitoru (1h.13:15). La prueba era valedera para el Campeonato de Canarias y, aunque Huberney Jiménez (Cea Tenerife 1984) se quedó fuera de los tres primeros, sí que pudo festejar el título regional tras acabar en cuarta posición absoluta (1:h.15:01).

Su compañera de club, Marta Arnay, fue una de las grandes sensaciones de la jornada. En una carrera para enmarcar, ganó con un grandísimo tiempo de 1h.18:37, mejorando el 1h.23:57 con el que se había anotado el triunfo un año atrás. Al término de la carrera, Arnay reconoció que no esperaba hacer esa marca y, que aunque su objetivo en la temporada es hacer la mínima nacional en 1.500 metros, sus sensaciones en los 21 kilómetros son tan buenas que se va a pensar su futuro más inmediato. Como en 2016, la holandesa Laura Van den Beucken, fue segunda (1h.24:02), mientras que Rosa Fontes (1h.33:34) cerró el podio.

Ortigosa, por su parte, siguió con su gran ritmo y fue dejando poco a poco a los hermanos Fernando y Julio Rey para anotarse el triunfo en el maratón número 17 que lleva disputado este año. Llegó a meta en 2h.27:46 y también privó a Vaquero de la plusmarca de la prueba, que estaba en 2h.30:33. Julio Rey, plusmarquista nacional, no pudo dar batalla pero acabó en segunda posición (2h.43:12), mientras que el alemán Markus Mey fue tercero (2h.51:27). En féminas, la inglesa Sheena Logan ganó con mucha claridad(3h.01:39), tanto es así que fue sexta posición absoluta. Rebajó el récord vigente de Sonia Prieto (3h.08:07). La atleta del Barceló Team fue tercera este año, con 3h.15:54, superada porLogan y la alemana Sonka Reimers (3h.11:36).

La carrera popular fue la más numerosa. Empezó desde un nuevo arco de salida, pero desde que se dio el pistoletazo, todos los atletas dieron lo mejor de sí mismos. Jonay González, recienteme incorporado al equipo Bikila Canarias recuperó su depurada técnica de correr y exhibió su poderosa zancada para llegar a meta en 22:09 -un nuevo récord, pero en distancia inédita al recortarse el trazado en unos cientos de metros-. Segundo fue Ayoze Pérez (Trivalle Güímar Restaurante Gula), con 23:10, mientras que el tercer puesto lo logró otro Bikila, Agoney Díaz (23:34). En chicas, Carlota González (Trivalle Güímar Restaurante Gula) hizo buenos los pronósticos. Ganó y con una marca de prestigio (28:44). Tras vencer en la Carrera Nocturna de Güímar y en Santa Cruz, Carlota reconoció que se encuentra cada vez mejor y motivada para seguir mejorando sus actuaciones. El podio se completó con Carolina Fernández (29:05) y Ana Boullón (29:29).