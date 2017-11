Santa Cruz de Tenerife sufraga 2.064 ayudas a familias sin recursos para pagar la luz

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención Social, Óscar García, informó este jueves 9 de noviembre de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destinó en 2016 más de 281.000 euros para hacer efectivas 2.064 ayudas económicas directas a familias sin recursos propios para sufragar el suministro eléctrico en sus hogares.

Óscar García destacó en su comparecencia en la Comisión de Control del Ayuntamiento que "en este ejercicio 2017, hemos gestionado 1.292 ayudas por un importe global de 180.000 euros y, en estos momento, están en proceso de pago 34 ayudas más y sólo hay 7 solicitudes en tramitación".

Para el concejal, "la realidad demuestra que Santa Cruz ya está dando respuesta a esta necesidad social a través de sus propios medios y con eficacia probada, lo que no es óbice para que estemos estudiando las ventajas del nuevo bono social que ha implantado el Estado".

García aludió de esa forma al reciente real decreto por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

"Lo estamos estudiando y que nadie tenga duda de que estamos dispuestos a seguir mejorando -explicó- pero no es justo ni cierto afirmar que Santa Cruz no está atendiendo debidamente todos y cada uno de los casos que se nos presentan de pobreza energética".

El concejal preguntó a la oposición municipal durante la Comisión "si ustedes están preocupados por la implantación del bono social o están preocupados por si las personas en esta situación están o no atendidas por el Ayuntamiento".

"A mí desde luego me ocupan y me preocupan los vecinos de Santa Cruz y ofrecerles una solución, y no me preocupa tanto la fórmula para ofrecer esa atención. Dispuestos a mejorar, siempre; pero no admito que se diga que no estamos dando respuesta, sencillamente porque no es cierto".

No obstante, García puso en valor algunas ventajas del nuevo bono social energético que ha articulado el Gobierno de la Nación "que atenderá a partir de ahora al perfil de vulnerabilidad social, al nivel de renta y al consumo y que también incluye un descuento del 40% de la factura en situaciones de vulnerabilidad severa".

"Además -añadió- otra mejora importante es que el cambio de titularidad con la compañía es gratuito, ahorrándose el beneficiario igualmente el coste de verificación de la instalación y del boletín".