Un clavel en la tumba de cada niño

"Vengo todos los años a ponerles flores para que nadie se olvide de ellos". Carmen Perera lleva más de treinta años acudiendo cada 1 de noviembre al cementerio de Santa Lastenia de la capital chicharrera para adornar con claveles blancos las tumbas infantiles de este camposanto.

Esta santacrucera aseguró que el recuerdo de los tres bebés que perdió antes de que nacieran es lo que le empuja a ir cada año hasta ese lugar. "Me da pena que no tengan las tumbas arregladas, aunque estos niños no hayan sido parte de la sociedad quiero que sientan que alguien se acuerda de ellos", señaló.

Por eso, para honrar a sus bebés que perdió a los ocho, siete y tres meses de gestación acude cada año a visitar las tumbas infantiles del cementerio. "Como no se dónde están enterrados los míos vengo aquí y les pongo flores a todos", argumentó.

Como ella, cientos de santacruceros acudieron ayer a Santa Lastenia para engalanar los sepulcros de sus familiares. Una de ellas fue María del Carmen Rodríguez a quien el recuerdo de sus padres todavía le duele a pesar del tiempo que han transcurrido desde su fallecimiento. "Mi madre murió cuando yo tenía 12 años y ha sido muy difícil enfrentarme a la vida sin su apoyo", manifestó.

Esta chicharrera acude con bastante frecuencia a visitar sus tumbas. "No todas las semanas, pero cada vez que puedo", indicó. Rodríguez adornó sus sepulcros con "claveles rosas y rojos y siemprevivas" para que estuvieran preciosos en uno de los días más importantes del año.

Varios tipos de flores compró también Teresa Sánchez, que acudió ayer a Santa Lastenia porque tiene a su madre y sus tíos enterrados allí. "Tengo cinco nichos y los atiendo todos, aunque nos vamos turnando entre la familia", aseguró.

Sin embargo, ayer al ser una fecha tan señalada suele acudir toda la familia. "Es un día en el que hay que venir, no se puede perder la tradición", opinó. Con claveles y rosas embelleció los nichos, aunque Sánchez se quejó del excesivo precio de las flores. "Como es un día de mucha afluencia se aprovechan y las ponen más caras", aseguró. Aún así, Sánchez afirmó que el día de ayer "es como la Navidad, tienes que comprar aunque esté caro".

Las floristerías hacen su agosto en el Día de Todos los Santos y para muchas pequeñas empresas supone casi el 50% de la facturación anual. Por eso, debido a la alta demanda muchos son los vecinos que optan por reservar su ramo en la floristería del barrio, para así no quedarse sin su flor preferida.

Este fue el caso de Antonio González quien acudió a Santa Lastenia y se trajo el ramo de casa. "Vengo a adornar la tumba de mis padres, para que sepan que no los he olvidado", apuntó.

Acudir a los cementerios en el Día de Todos los Santos es una tradición que nació con la llegada del Cristianismo. En ella los familiares acuden a los cementerios para honrar a los que ya no están y adornar sus lugares de descanso, para que estén engalanados en el Día de los Difuntos, que se celebra hoy.

Sin embargo, ayer la afluencia de gente en el cementerio era menor a la que se ha registrado durante años anteriores. La causa podría estar en que cada vez son más las personas que deciden acudir a adornar las tumbas de sus familiares el 31 de octubre, para que estén perfectas cuando lleguen todos los visitantes al día siguiente. Es una costumbre que cada vez coge más fuerza y que se dejó notar ayer, ya que las colas que se generaron el pasado martes fueron más significativas que las que se registraron en el Día de Todos los Santos.

Para facilitar el tránsito de los vehículos, el Ayuntamiento de Santa Cruz puso en marcha un dispositivo para facilitar el acceso a los cementerios de todo el municipio. Para ello, se llevó a cabo una serie de modificaciones en la regulación del tráfico en el entorno de los diferentes camposantos.

El objetivo es que los sepulcros estén en perfectas condiciones hoy para la misa del Día de los Difuntos. De hecho, el obispo de la Diócesis presidirá la eucaristía que se llevará a cabo en el cementerio de Santa Lastenia a las 12:00 horas con motivo de la Conmemoración litúrgica de los Fieles Difuntos.

Cepillo en mano, Nuria Ortega limpiaba el panteón familiar en Santa Lastenia. Junto a su madre,Nieves Rodríguez, se encargaba de adecentar la tumba donde se encuentran sus abuelos y su tío. "Nunca hemos faltado, venimos todos los años", indicó.

Esta santacrucera se quejó de que poco a poco se esté perdiendo esta tradición. "Ya no se ven muchos jóvenes en el cementerio y sobre todo vienen personas mayores con sus hijos", lamentó.

Bajo su punto de vista, a medida que la celebración de Halloween se va introduciendo en el calendario de festejos de la Isla, la afluencia a los campos santos al día siguiente merma y se reduce la decoración en las tumbas. "Está claro, cada vez hay más fiestas y el que tiene buena noche no puede tener buen día", manifestó.

Por eso, ella lo tiene claro y el año que viene piensa traer a su hija, que ya tendrá 17 años, para que se una a su madre y su abuela. "Ella se podrá ir de juerga, pero al día siguiente viene, aunque sea con resaca", prometió.

Estas dos mujeres también lamentaron la falta de mantenimiento de Santa Lastenia. "Cuando vas a otros países te llevan a los cementerios como atractivos turísticos, ¿por qué no podríamos hacer aquí lo mismo?", se preguntó.