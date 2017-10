¿Dónde están las murgas del Sur?

Desde el pasado Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en el que se permitió que una murga del sur de Tenerife como Las Noveleras entrara en el concurso, se ha creado una nueva polémica o punto de inflexión.

¿Por qué? Las voces críticas sobre todo llegan desde el norte de la Isla, donde se comenta que las del Sur no deberían participar en el certamen chicharrero porque no son las ganadoras del concurso de su zona, donde obtienen el privilegio de participar en el encuentro celebrado en el Recinto Ferial al año siguiente. Desde el norte de Tenerife se comenta que, dado que Las Noveleras no eran las ganadoras, cualquier otra murga también habría podido solicitar su participación.

Por otro lado se habla de la disparidad de baremo del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas (Oafar). Y es que Trapaseros intentaron concursar en Santa Cruz de Tenerife en 2015 (ya que, en 2014 ganaron el concurso de murgas del norte Los Irónicos) y se les negó, mientras al año siguiente se le permitió participar a esta murga del sur de la Isla en el concurso capitalino.

Quizás la solución pasaría por crear un concurso de murgas del sur de la Isla y que el ganador participe en el certamen de Santa Cruz de Tenerife o, al menos, el vencedor de la edición anterior. ¿Pero qué murgas? En el sur de Tenerife solo existen en la actualidad tres grupos. Las Noveleras y Rebujados -que este año pasa a ser mixta- son de Granadilla de Abona. Por otro lado también está la murga infantil que actúa en el concurso de Santa Cruz de Tenerife, Los Retorciditos, que también es de Granadilla de Abona.

El concurso de murgas del sur se había creado con muchas ganas en 2013 y estuvo sobre todo impulsado por Willy Jorge. Pero ese año sucedió el fatal accidente en la Gala de la elección de la Reina en Santa Cruz de Tenerife y el diseñador se desvinculó del Carnaval en general, por lo que el recién creado concurso de murgas se fue desinflando poco a poco, hasta correr el riesgo de desaparecer, hecho que se confirmó en el Carnaval 2016.

No se puede permitir que una murga como Los Refunfuñones, en el año de su debut, fueran capaces de ganar el concurso y desaparecer al año siguiente. Son muchas las murgas que se han quedado por el camino, ante el desánimo, la falta de ayudas de las instituciones o por poca cultura carnavalera. Aún así hay todavía grupos que siguen en la brecha y luchan cada año para salir a disfrutar del Carnaval en las calles sureñas.

Con la idea de seguir disfrutando del Carnaval, las murgas del sur de Tenerife se han planteado crear un concurso interinsular con La Gomera. De este modo, no se perdería el Carnaval en el sur de Tenerife y potenciaría a las murgas gomeras. Pero esto sólo se quedó como una hipótesis que nunca se cumplió.

Puede ser una buena iniciativa, que puede ir cambiando de isla cada año para poder disfrutar de estas murgas en su concurso y, así de una vez por todas, parar la sangría de pérdidas de murgas en el sur de Tenerife. Y es que a los ya nombrados Refunfuñones, también hay que añadir la desaparición de Las Dislokadas, Los PK-2, Los Suricatos y otras muchas que en años anteriores han ido desapareciendo.

www.grupomascarada.com