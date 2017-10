Garrido sobre la Ciudad de la Justicia: "Trabajaremos en el palo de una escoba"

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Vicente Garrido, ha valorado la posibilidad de que la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife se ubique finalmente en Cabo Llanos y no en El Sobradillo, pero ha querido dejar claro que estarían dispuestos a trabajar en el "palo de una escoba" si fuera necesario.

El fiscal jefe del TSJC defendió ayer en comisión parlamentaria que los operadores jurídicos hayan considerado que lo más adecuado es no sacar la Ciudad de la Justicia de Cabo Llanos, e hizo hincapié en que esto "no es un capricho", pues se está hablando de un servicio que "se presta mejor donde está el núcleo central de la mayoría de los ciudadanos de Santa Cruz". Considera que todo este asunto "se ha banalizado en exceso". De hecho, lamentó que haya habido incluso algunos comentarios diciendo que no quieren irse a El Sobradillo porque les gusta "tener más cerca algún centro comercial". "Es una banalización absurda", remarcó.

Vicente Garrido ha incidido en que los fiscales, los jueces y los funcionarios "irán y prestarán" sus servicios en el sitio donde les pongan, y subrayó que lo harán "de la mejor manera posible", toda vez que se trata de un servicio que se presta a la ciudadanía.

Garrido afirmó que la situación de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife es "lamentable" en cuanto a medios materiales, pues aseguró que existen despachos que "tienen que ser compartidos entre cinco y seis fiscales, sin apenas espacio y entre papeles por medio".

"Si las dependencias de Santa Cruz no son adecuadas para los fiscales, puedo asegurar que trabajamos en el palo de una escoba si es necesario. Lo hemos hecho muchas veces", afirmó Garrido, quien insistió en que lo más importante de este asunto es que para ofrecer "lo mejor" de ellos tienen que contar con unas infraestructuras "mínimamente dignas".

"Necesidad imperiosa"

El fiscal no ocultó que resolver la futura ubicación de la Ciudad de la Justicia es una necesidad "imperiosa". "Creo que cuanto más se demore la situación será peor. Los ciudadanos de Santa Cruz necesitan un espacio adecuado para que los jueces, fiscales y secretarios judiciales presten su función en el sitio más adecuado", concluyó.

Garrido reclamó también la creación de una nueva Oficina Fiscal en Canarias y ha recordado la falta de funcionarios que existe en este organismo.

"Hay una necesidad imperiosa de la nueva Oficial Fiscal. Estamos trabajando desde hace tiempo con acudir a un nuevo modelo. La Fiscalía es muy importante, pero toda en su conjunto y necesitamos la participación de los funcionarios, que son modelo de su ejercicio", aseveró.

Lamentó aquí que la Oficina lleva muchos años sin un incremento alguno de personal. "Somos más fiscales -incidió- que personal de secretaría con 112 fiscales frente a 103 funcionarios en toda Canarias". Asimismo, Vicente Garrido entendió que, independientemente de esto, hace falta una adaptación moderna a la nueva Oficina Fiscal que defina los nuevos modelos de trabajo en virtud de los sistemas que se están incorporando a la vida ordinaria de gestión procesal con las comunicaciones telemáticas.

"Hace falta dar ese empujón definitivo a la Oficina Fiscal con la creación de las plazas singularizadas para que podamos situarnos en los puestos de cabeza del desarrollo legislativo con oficina fiscal en el resto del territorio español, que ya está avanzando mucho en este camino y nosotros nos estamos estacando", explicó.

Para Garrido, Canarias está en la vanguardia de los medios tecnológicos puestos al servicio de la administración de justicia, entendiendo que las islas deberían ser igualmente vanguardia en el desarrollo legislativo para la confección definitiva de la Oficina Fiscal.

Garrido hizo estas declaraciones durante la comisión parlamentaria de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad en la que presentó la Memoria de la Fiscalía 2016. En ella señaló que la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias había formulado un total de 13.647 escritos de acusación durante el pasado año 2016, lo que supone un 4% más que en 2015.

"La actividad ha estado marcada por el tesón y el trabajo de todos los integrantes, tanto fiscales como funcionarios, en el objetivo que nos marca la Constitución; que es la defensa de la legalidad", dijo.

Respecto a la evolución de la criminalidad en Canarias, el fiscal superior de Canarias insistió en advertir que el análisis de los datos carecen de cualquier referencia comparativa con años anteriores por las reformas legislativas que se incorporaron.

"Así -destacó Garrido-, la supresión de las faltas, la creación de los delitos leves y la no necesidad de la remisión de atestados a los órganos judiciales respecto a aquellos casos en los que no hay auto conocido, además de la introducción de los límites temporales en la instrucción ha marcado notablemente el ejercicio de nuestra actividad".

De igual modo, hizo especial hincapié en que si en este momento se hiciera un punto de inflexión habría que decir que hubo un cambio legislativo y que los datos son nuevos porque ha habido una supresión de los juicios de faltas y la conversión en juicios por delitos leves y influencia de los nuevos trámites procesales por la limitación de los plazos de instrucción.

Por este motivo, Garrido expuso que el número de procedimientos penales han descendido como consecuencia de esa no remisión de atestados. En consecuencia, el número de procedimientos penales incoados en el año 2016 fue de 188.000, lo que ha supuesto una "notable disminución" de cerca de 60.000 procedimientos (un 23,94% menos que en 2015). "Pero repito, ese descenso carece de relevancia porque estamos comparando con magnitudes distintas a las que teníamos en el año 2015".