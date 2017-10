Los vecinos se manifiestan para apoyar a la familia de los niños atropellados

"No están solos, el barrio está con ustedes". Esta fue solo una de las consignas que repitieron el centenar de personas que se manifestó este jueves 26 de octubre para apoyar a la familia de los dos menores que fueron atropellados el pasado martes cuando se dirigían al colegio García Escámez.

El padre de los pequeños, Jack Fandoh, acudió a la concentración para agradecer el apoyo a sus vecinos. Este ganés que lleva más de 20 años residiendo en Tenerife aseguró que sus hijos cruzaron el paso de cebra cuando el semáforo se encontraba en verde para los peatones. "Los niños iban delante y entonces vi a un coche a mucha velocidad y se llevó a mis hijos por delante", relató. Fandoh señaló que el menor de cuatro años salió despedido varios metros, mientras que el mayor quedó tendido en el suelo cerca del paso de peatones. "La conductora se saltó el semáforo en rojo, venía a más de 80 kilómetros por hora", indicó.

Fandoh señaló que su hijo mayor Evan será traslado este jueves a planta, aunque podría ser intervenido la próxima semana. Dereck, el hermano menor, se encuentra todavía en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y su padre aseguró que tiene uno de los riñones muy afectado por el accidente. "Los médicos solo nos dicen que hay que esperar", afirmó.

La concentración reclamó más medidas de seguridad para evitar que vuelva a repetirse. José Luis Ramos, vecino de la familia afectada, denunció que los vehículos no respetan el límite de velocidad en esta vía de la capital. "Esta carretera es una autopista, en lugar de ir a 50 como está establecido los coches van como mínimo a 80 o 100", aseguró. Este santacrucero mantuvo que el Ayuntamiento es consciente de esta situación desde hace años "pero no ha hecho caso para nada, tiene que ocurrir un accidente como este para que tomen medidas, es lamentable".

Ramos mantiene que todo el barrio se ha volcado con la familia, ya que aunque se instalaron en García Escámez hace solo dos años "son una familia muy integrada y buena".

Isabel Gómez también señaló que el barrio parecía otro el pasado martes. "Lo vivimos con mucha angustia, no se escuchaba nada, fue muy triste", mantuvo. Esta vecina no se explica cómo "en otros sitios ponen radares para que se reduzca la velocidad y aquí no".

De la misma opinión es María González, también vecina de García Escámez que estaba presente el pasado martes cuando sucedió el accidente. "El paso de peatones donde tuvo lugar el accidente es muy peligroso no solo para los niños sino también para las personas mayores", aclaró.

Por eso, ella abogó porque exista una mayor presencia policial en la zona durante los momentos de mayor tránsito de personas. "Si vas a los alrededores de los colegios del centro hay agentes parando a los coches ¿por qué aquí no?", se preguntó. Bajo su punto de vista, los vehículos pasan a mucha velocidad por esta carretera "porque quieren pasar el máximo de semáforos en verde" por lo que también señaló que un radar fijo ayudaría a que los conductores levantaran el pie del acelerador.

González aseguró que "la conductora estaba muy angustiada después de arrollar a los niños, pero es normal teniendo en cuenta lo que hizo". La mujer de 28 años se negó a declarar el pasado miércoles y continúa detenida. Está previsto que pase a disposición judicial este jueves.

La presidenta del AMPA del colegio García Escámez, María del Mar González, confirmó que los padres del centro van a comenzar a organizarse para tratar de asegurar los pasos de peatones en el horario de entrada y salida de los estudiantes a los colegios. Sin embargo, es consciente de que lo que ocurrió el pasado martes es muy difícil de evitar "porque aunque hubiera habido 20 personas quizás los hubiera atropellado a todos".

González señaló que la comunidad educativa va a reclamar que se mejore la señalización de la zona, bajar el límite de velocidad y que además se instalen guardias muertos. Algo que la concejalía de Seguridad del Consistorio ya se ha comprometido a estudiar.