Sancionado por repartir comida en un vehículo sin autorizar

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife interceptaron a la altura de la plaza República Dominicana a un vehículo no autorizado, ni adaptado para ello, que transportaba comida elaborada a domicilio, como se observa en las imágenes publicadas en la cuenta oficial de Twitter @PoliciaLocalSC. En la furgoneta, que fue interceptada en horas del mediodía, se transportaba diferentes productos preparados para el consumo a domicilio. El conductor fue sancionado cuando los agentes le solicitaron los permisos correspondientes y admitió no disponerlos además de que el vehículo no estaba adaptado con cámara isotérmica.