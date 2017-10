Dormir bajo una barca de pesca

"Cuando cerraron los quiosco me faltaban dos meses de trabajo para cobrar el paro, ahora no tengo nada y me tengo que buscar la vida todos los días para comer". Stephan era el cocinero del quiosco Lucas hasta que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife precintó el pasado mes de febrero los chiringuitos de la playa de Las Teresitas. Ahora este alemán que lleva más de 10 años en la Isla se ha visto obligado a convertir la playa en su hogar y refugiarse debajo de una barca en los alrededores de la Cofradía de Pescadores ante la imposibilidad de hacer frente al pago del alquiler.

Sin embargo, Stephan parece no ser el único que duerme por las noches en la playa de Las Teresitas, ya que alrededor de la barca de pesca en la que pernocta este alemán se pueden observar enseres y estructuras que sirven de cobijo a otras personas sin hogar.

Stephan comentó ayer su caso en los micrófonos de Radio Club Tenerife y argumentó que aunque ha tratado de encontrar un nuevo puesto de trabajo todavía no lo ha conseguido. Tras varios meses en los que no pudo pagar el alquiler ni los gastos de agua y luz de la vivienda que tenía arrendada en San Andrés tuvo que abandonarla.

Este cocinero alemán fue una de las ocho personas que se quedó en paro cuando el 11 de febrero de este año la Gerencia Municipal de Urbanismo del Consistorio hizo efectivo el cierre de cinco de los chiringuitos de la playa santacrucera. El quiosco Lucas junto a los locales Carmelo, T5, El Último y El Caracol fueron los primeros en ser precintados por carecer de licencia de apertura después de más de tres décadas prestando servicio en esta zona de baño de la capital.

"Trabajé en el quiosco Lucas durante menos de un año con contrato, por eso no puedo cobrar el paro hasta que trabaje al menos dos meses más", apuntó este extranjero afincado en la Isla. Ahora no cobra ninguna ayuda y lo que lo poco que gana realizando pequeños recados no es suficiente para pagar un nuevo arrendamiento, por lo que tiene que dormir en la playa.

"Me busco la vida todos los días para poder comer y tomarme algún café", explicó. Para ello, aseguró que ayuda a la gente en pequeñas tareas como cargar las bolsas de la compra o hacer pequeñas reparaciones por lo que los más generosos le dan algunas monedas con las que puede sobrevivir. "Cuando gano cinco euros ya se que tengo para la comida, pero eso no pasa todos los días", señaló el alemán.

Stephan afirmó que es muy conocido en el pequeño pueblo pesquero de San Andrés ya que lleva varios años residiendo en la zona. "La gente me conoce y me gano la vida", reiteró.

Este alemán indicó que lleva muchos años trabajando en el sector de la hostelería en el Archipiélago. "Trabajé de cocinero en el quiosco Lucas, pero también de barman y de camarero en otros negocios, mantuvo, por lo que aseguró que su curriculum es muy extenso. Además, Stephan no ha rechazado casi ningún trabajo a lo largo de su vida. "Anteriormente trabajé en diferentes empleos, pintando, realizando algún que otro arreglo, haciendo cualquier cosa para vivir".

Pero ahora Stephan asegura que "no hay trabajo, nadie me llama" y ni siquiera los cuatro idiomas que habla parecen haberle ayudado a conseguir un nuevo empleo en la Isla.

Sin embargo, a pesar de la desesperante situación que vive en la actualidad Stephan no pierde el optimismo. "Ahora estoy en la calle, en la playa buscándome la vida, durmiendo debajo de una barca de pesca, pero sigo adelante, soy positivo, no puedo hacer otra cosa", argumentó. Por eso, el alemán se mostró convencido de que en algún momento volverá a trabajar. "Algo encontraré seguro y si no, no pasa nada, mañana es otro día", apuntó.