El Gobierno adquiere dos parcelas para desbloquear el Campus en Cabo Llanos

El Gobierno de Canarias propuso ayer, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y a los operadores jurídicos agrupados en la Plataforma Pro Edificio Judicial en Cabo Llanos, la adquisición de dos parcelas junto a las torres gemelas de Santa Cruz para trasladar el uso educacional previsto en otra parcela de esa zona con el fin de dejar liberados los terrenos en los que cabría proyectar y construir la futura Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos. De esta manera, con las herramientas que tiene el planeamiento urbanístico, se podría cambiar el uso de la parcela para la dotación educacional en la que hoy por hoy se tiene prevista la construcción de un colegio para trasladarlo a la trasera de las citadas torres de viviendas, junto al Espacio Cultural El Tanque.

Una de esas parcelas adquiridas por el Gobierno de Canarias pertenece a Gestur y ha sido el propio Ejecutivo regional el que ha paralizado su venta para adquirirla junto a otra con dicho propósito. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, ya expuso que dicha parcela no sería suficiente para levantar el centro escolar que necesitaría la zona residencial y por ello se ha decidido a adquirir otra anexa, según avanzaron fuentes del Gobierno.

El cambio de uso de la citada parcela, para poder disponer de suelo suficiente en el que levantar la gran infraestructura judicial necesaria con las características que requiere un Campus Judicial, quedaría desbloqueado, tal y como demandaban unánimemente los operadores jurídicos, que se manifestaban en contra de trasladarse a una parcela de más de 22.000 metros cuadrados en El Sobradillo.

Hace ahora siete meses, Barragán se mostraba tajante y consideraba que la "mejor opción, la única", prácticamente, era la de construir la gran infraestructura en El Sobradillo. Sin embargo la tajante oposición de los operadores jurídicos ha hecho que se dé marcha atrás al proyecto inicial, aunque no queda descartado definitivamente.

El tiempo es una de las cuestiones de mayor peso que existe en contra del proyecto de Cabo Llanos, pues habría que modificar el planeamiento urbano y entrar en una negociación con terceros para comprar la parcela anexa a la destinada a dotación educacional. Dicha parcela, cuya propietaria por convenio es DISA, tiene uso de plaza pública y aparcamientos subterráneos.

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, a la salida de la reunión a tres bandas celebrada ayer en el edificio de Usos Múltiples II de la capital tinerfeña, expuso que la opción de El Sobradillo sigue siendo una "alternativa válida", pero no obvió que "se están desbloqueando" los problemas que había en Cabo Llanos con la permuta de parcelas y la predisposición de DISA para negociar opciones, ya sea la compraventa o permuta.

En todo caso, tal y como señaló también el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, "sería el Gobierno de Canarias quien asuma los costes de la operación".

Rodríguez añadió que a la plataforma judicial le "satisface" la opción barajada en esta reunión y comentó que "la Consejería no tiene nada en contra de Cabo Llanos", ya que apuntó a que esta opción "se ha barajado continuamente, y si es posible, no habrá problema". "Hoy ponemos una posible solución, y mucho más no podemos hacer, dentro de nuestras competencias", manifestó. No obstante, Rodríguez recordó que esta segunda opción tardará algo más de los ocho años previstos en el proyecto y construcción del Campus Judicial en El Sobradillo, ya que esta última parcela es propiedad íntegramente del Ejecutivo regional, por lo que se dispone del suelo desde ya. Aún así, con la nueva oferta esgrimida por el Gobierno regional, Rodríguez añadió que "parece" que en la bolsa de suelo que se libera en Cabo Llanos "puede caber una Ciudad de la Justicia acorde a las necesidades del sector".

Bermúdez destacó que la opción de El Sobradillo, si se levanta la suspensión del planeamiento antes de fin de año, se puede comenzar con el proyecto el próximo año, pero enfatizó que el Gobierno plantea ahora "de forma novedosa" la alternativa al Ayuntamiento para trasladar el uso docente previsto en la parcela de Cabo Llanos a las parcelas "que están detrás de las torres" con lo cual, dijo, "se mantendría el colegio público previsto en Cabo Llanos, que para nosotros es importante, por lo que uno de los principales condicionantes para levantar la Ciudad de la Justicia quedaría desbloqueado", concluyó.