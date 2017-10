El Gobierno de Canarias adquiere dos parcelas para desbloquear la Ciudad de la Justicia

El Gobierno de Canarias ha propuesto hoy al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y a la plataforma de operadores jurídicos Pro Edificio Judicial en Cabo Llanos la adquisición de dos parcelas junto a las torres gemelas para trasladar el uso educacional previsto en otra parcela de la zona con el fin de dejar liberados los terrenos en los que cabría proyectar y construir la futura Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos. De esta manera, con la herramientas que tiene el planeamiento urbanístico, se podría cambiar el uso de la parcela en la que hoy se tiene prevista la construcción de un colegio, para trasladarlo a la trasera de las citadas torres, junto al Espacio Cultural El Tanque.

Hasta este momento, el cambio de uso de la citada parcela, para poder disponer de suelo suficiente para levantar la gran infraestructura judicial, quedaría desbloqueado, tal y como demandaban unánimemente los operadores jurídicos, que se manifestaban en contra de trasladar a una parcela en El Sobradillo, las instalaciones del Campus Judicial de Santa Cruz de Tenerife.

El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, a la salida de la reunión a tres bandas celebrada en el edificio Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife, expuso que la opción de El Sobradillo sigue siendo una "alternativa válida", pero no ha obviado que "se están desbloqueando" los problemas que había en Cabo Llanos con la permuta de parcelas y la predisposición de la empresa DISA, que es propietaria de otra parcela en la zona denominda "plaza de los nuevos juzgados", para negociar opciones, ya sea a través de una compraventa o permuta. En todo caso, tal y como señaló el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, "sería el Gobierno de Canarias quien asuma los costes de la operación".

Rodríguez añadió que a la plataforma judicial le "satisface" la opción barajada en esta reunión y comentó que "la Consejería no tiene nada en contra de Cabo Llanos", ya que apuntó a que esta opción "se ha barajado continuamente, y si es posible, no tenemos problema". "Hoy ponemos una posible solución, y mucho más ya no podemos hacer dentro de nuestras competencias". No obstante recordó que esta segunda opción tardará algo más de los ocho años previstos para el proyecto y construcción de la Ciudad de la Justicia en el caso de El Sobradillo, ya que dicha parcela es de titularidad del Ejecutivo regional, mientras que en Cabo Llanos la operación depende de la disponibilidad de terceros". El director general de Relaciones con la Administración de Justicia añadió que "parece" que en la bolsa de suelo que se libera en Cabo Llanos "puede caber una Ciudad de la Justicia acorde a las necesidades del sector".