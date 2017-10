Afur 'publica' su entrenamiento con la Unipol en la pista americana

'Afur', el cachorro de pastor belga que se unió a finales de septiembre a la subunidad canina de la Unidad de Intervención Policial (Unipol) de Santa Cruz de Tenerife, ha 'publicado' uno de sus entrenamientos en su blog. Bajo el título de 'El Diario de Afur. Diario sobre las experiencias de un cachorro aspirante a perro-policía en la Unipol de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife', los agentes comparten los avances del can en sus entrenamientos.

El área municipal de Seguridad creó dicho espacio en internet a finales de septiembre para contar las experiencias del cachorro. La nueva entrada en dicho blog relata las vivencias de 'Afur' en la pista americana:

"Aquí sigo, trabajando duro para ser un buen agente canino en el futuro. Hoy he tenido mi primer contacto serio con lo que los policías llaman ´pista americana´ pero en la sección perruna, donde utilizamos varios obstáculos y elementos de los recorridos de agility.

Subir, bajar, perder el miedo a las alturas, estimular el equilibrio sobre todo tipo de estructuras, meterme en un tubo€ son muchos los ejercicios que hemos hecho. De momento lo que quieren es que me familiarice con estas cosas y, sin querer chulear, tampoco me parece muy difícil€

En la Unipol no hay tiempo para el aburrimiento: trabajas, entrenas, te formas€ y la unidad es un ir y venir constante de agentes. Como soy el nuevo, tanto Tao como Drago y Troy me hacen bromas, me persiguen y dejan claro que, de momento, soy el último en el escalafón. Hay que aceptarlo porque lo hacen de buenas maneras, pero les prometo que con el tiempo esto ya irá cambiando. Yo me estoy ENTRENANDO para ello.

Hasta la próxima GUAAAAAUUUU, GUAUU€"