La Corporación abona más de 1,4 millones a Emmasa por no subir el agua

El Ayuntamiento de la capital ya ha abonado a Emmasa (Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife) 1,4 millones de euros por no haber subido la tarifa del agua, a raíz de las reclamaciones presentadas por la citada entidad. Y es que según el contrato establecido entre la empresa y el Consistorio en 2006, para que Emmasa se encargara de la gestión del agua en el municipio, el Ayuntamiento está obligado a a ajustar anualmente el recibo al IPC (Índice de Precios de Consumo), es decir, a subir el agua. Sin embargo, ya hace varios años que el Consistorio no cumple con dicho requisito.

Los 1,4 millones abonados corresponden a reclamaciones de años anteriores, pero para los ejercicios 2016 y 2017 el Ayuntamiento solo ha incluido en el presupuesto de 2018 una partida de 1.000 euros. "De momento no tenemos más reclamaciones de Emmasa, pero esto no quiere decir que no lleguen. Por eso hemos establecido esa partida y la hemos dejado abierta, en el caso de que tengamos que aumentarla", explica el concejal de Servicios Públicos, el nacionalista Dámaso Arteaga.

En la actualidad, el incremento de la tarifa del agua en Santa Cruz se encuentra en los tribunales, pues Emmasa ha denunciado al Gobierno de Canarias por rechazar la propuesta de subida, del 1,6%, aprobada por el pleno del Ayuntamiento chicharrero en julio de 2016, a petición de la empresa del agua.