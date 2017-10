El edil de Atención Social dice que la tarjeta de alimentos "estará en este mandato"

El concejal de Atención Social en Santa Cruz, Óscar García, del PP, se comprometió ayer, durante una Comisión de Control y a raíz de una comparecencia solicitada por el Partido Socialista, a poner en marcha antes de que finalice el mandato la esperada tarjeta de alimentos para las familias sin recursos.

Con dicha tarjeta, los ciudadanos podrán acudir al supermercado a comprar lo que consideren necesario, sin tener que esperar a que se les entregue una caja de alimentos en sus casas, todos no perecederos. De esta manera, también podrán adquirir carne, pescado, verduras y frutas. El bono de alimentos consistirá en una tarjeta que se cargará con unos 80 euros cinco veces al año.

Los partidos de la oposición denunciaron que aún el grupo de Gobierno, formado por CC y PP, no haya puesto en marcha esta iniciativa, "cuando fue propuesta desde la anterior legislatura". "En mayo de 2015, se realizó el primer anuncio. Pero aún no hay nada al respecto", indicó el PSOE. "Es indignante que esto no sea una prioridad para el Ayuntamiento", manifestó Sí se puede.

Por su parte, el concejal Óscar García aseguró que el gerente del IMAS (Instituto Municipal de Atención Social) ya está trabajando en la futura tarjeta de alimentos.