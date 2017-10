El día más 'alunizante' en el corazón de Santa Cruz

Competir en una prueba de CrossFast con auténticos soldados de Infanteria, viajar durante un instante en el tiempo y poder contemplar de cerca un Rolls Royce de los años 30 valorando en medio millón de euros, iniciarse en el mundo de la robótica o comer una empanada servida por Frida Kahlo desde una foodtrack en el parque Garcia Sanabria. Todo esto y mucho más es posible en Santa Cruz, cuando la luna llena ilumina sus calles. Una luna llena que empezó a brillar a las 9 de mañana en la capital tinerfeñay que, durante 15 horas seguidas, iluminó las calles de la ciudad, convirténdola en una auténtica fiesta de la cultura, el deporte y la restauración. La séptima edición de "Plenilunio Santa Cruz" ofreció ayer casi un centenar de propuestas para todos los públicos, con un programa confeccionado minuciosamente que, en esta edición, hizo especial hincapié en reforzar las actividades infantiles e incorporar algunas dirigidas a un público más juvenil.

Entre la amplia programación de Plenilunio destacaron actividades como la gran ludoteca que se instaló en la Alameda del Duque Santa Elena y en la que, además de un parque infantil con camas elásticas, se realizaron talleres de arduino, robótica, cálculo mental y Ábaco y una demostración de First Lego League. Entre el público, Raúl, de ocho años, esperaba ansioso su turno para poder empezar a construir su propio robot. Su madre, Ana Belén Sánchez, no dudó en llevar a sus dos hijos al Plenilunio: "En cuanto vi el programa, ni me lo pensé. En la anterior edición nos decantamos más por la zona gastronómica del García Sanabria, pero esta vez nos hemos centrado más en las activiades los niños", explicó. Por otro lado, el Campo Municipal Juan Santamaría acogió, también ayer, la iniciativa Un día con Ay oze Pérez , en la que unos 300 jóvenes con edades comprendidas entre los 6 y los 13 años tuvieron la oportunidad de compartir un entrenamiento con el delantero del Newcastle United y disputar un partido de fútbol a modo de colofón final. Unas calles más abajo, frente a la sala de arte La Recova, se celebró el Concurso Canino Regional y tuvo lugar una recogida solidaria de alimentos para perros y gatos, que bajo el lema Echemos una pata, aprovecho el plenilunio para concienciar y sensibilizar sobre el maltrato animal.

La Casa del Carnaval se estrenó como nueva ubicación de la séptima edición del Plenilunio. La fiesta constituyó una pieza fundamental en la programación confeccionada por parte del Ayuntamiento de la capital tinerfeña, a través de la Sociedad de Desarrollo y el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.

Los grupos del Carnaval, durante toda la jornada del sábado, llenaron de ritmo y color la Casa, con una programación propia que incluyó dos grupos de actuaciones: la primera, a partir de las 12:00 horas, y la segunda, en horario de tarde, a partir de las 17:00 horas. Igualmente, vecinos y visitantes pudieron disfrutar también de las exposiciones, fija e itinerante, que posee el recinto y que incluyen, entre otras cosas, los trajes de las reinas del Carnaval 2017, visitas virtuales a los distintos actos de la fiesta y los talleres de maquillaje y disfraces. Además, permanecerán expuestas las diez propuestas finalistas del concurso del cartel anunciador del Carnaval 2018. Este amplio programa de actividades se complementó con el servicio de visitas guiadas a lo largo de toda la jornada con una frecuencia de treinta minutos. La Casa del Carnaval permaneció abierta desde las 9:00 hasta las 00:00 horas y el acceso al recinto fue gratuito.

La concejala de Fiestas, Gladis de León, aseguró que "la Casa del Carnaval llega a Plenilunio para quedarse y meternos de lleno en nuestra fiesta. Todo el que la visite este día conocerá de primera mano lo que sentimos los chicharreros cada vez que nos disfrazamos y vivimos nuestro Carnaval".

Durante toda la mañana, en la explanada del muelle de Los Llanos, jovenes amantes de los deportes de intensidad, desafíaron a los soldados de Infantería compitendo con ellos en las pruebas del CrossFast cívico militar, una prueba atlética que tiene cada vez más adeptos y donde el esfuerzo y la superación, junto con el trabajo en equipo y el liderazgo son las claves del éxito. El coronel del Regimiento de Infantería Tenerife nº49, Juan Castells, destacó que "con esta actividad se pretende fomentar la práctica deportiva, el trabajo en equipo y la convivencia con las sociedad a la servimos los militares". Por otro lado, el Palacio Militar abrió sus puertas durante ocho horas para que el público pudiera visitar el patio en el que se instalaron unos carteles informativos que narraban la historia del Palacio y la participación de la Capitanía General dentro de la sociedad de Santa Cruz. El salón de trono, esta vez permaneció cerrado debido a los trabajos de restauración que se están llevando a cabo. "Habrá de esperar al próximo plenilunio para contemplar las pinturas que cubren toda el área del techo de esta estancia, realizadas en 1881 por el canario Gumersindo Robayna", señaló el cabo primero Reverón.

El influjo del plenilunio trasladó a los vistantes a otro espacio tiempo en la plaza de España conla exhibición de vehículos antiguos organizada por el Club de Automóviles Antiguos Tenerife y el React (Real Automóvil Club de Tenerife). Durante unas horas, se pudieron contemplar de cerca joyas del motor pertenecientes a las primeras décadas del pasado siglo XX. Desde un impresionante Rolls- Royce negro de los años 20 hasta un flamante Packard rojo, pasando por los clásicos Ford 4 o un singular Pierce Arrow, pionero en el diseño de los faros unidos a la carrocería. Para ambientar la exhibición, se contó con la música y el baile de época de la mano de la asociación Paradise Sweing Canarias y el colectivo 7iswing, cuyos bailarines, ataviados con vestuario propio de los años 30 y 40, animaron la exposición de los glamurosos vehículos al ritmo del mítico Glenn Miller.

Los amantes de la gastronomía pudieron disfrutar de la zona gourmet organizada en el parque García Sanabria. La iniciativa se desarrolló bajo el epígrafe de Le Good Market, y englobó cuatro espacios: Gourmet Gastro Market, The Sweet Market, Food Trucks Market, Agro-Gastro Market.Puestos de exquisiteces, jamones, vinos y licores selectos, alimentación vegana, ecológica e incluso una foodtrack de empanadas y arepas dedicada a Frida Kahlo que exclamaba en su frontal "para qué pies si con estos sabores puedes volar".

Frente a otra de estas gastronetas se sentaron Franz Müller y Frank Mercudliano, alemán uno y estadounidense otro, para degustar una hamburguesa y un agua de coco natural. Ambos, residentes en el Puerto de la Cruz, se desplazaron hasta la capital con el único objetivo de disfrutar de los beneficiosos efectos del plenilunio en la capital. "Nos encanta venir a este parque cuando hay eventos como este", admitió Müller con la cara de felicidad propia de quien está a punto de zamparse un delicioso bocado.

La zona infantil del parque estuvo a rebosar durante todo el día, al igual que las áreas de puestos de artesanía, ropa, complementos y decoración, que a lo largo de la jornada ofreció diversas actividades y talleres como el de inicación al telar maya, también conocido como telar azteca, bastidor o tablita para tejer y popular por ser uno de los telares más sencillos de usar.

Al otro lado del puente, el emblemático Mercado de Nuestra Señora de África brindóuna gran oferta gastronómica, en la que participaron más de 30 locales de restauración, tanto en el interior como en la zona exterior, en los que se pudo degustar una amplia variedad de tapas, carnes, pescados, mariscos, repostería y vinos, así como platos de la gastronomía latinoamericana y étnicas, entre otros. La apertura nocturna del Mercado, en la que se combinó una amplia oferta gastronómica con una serie de actuaciones musicales, potenció el atractivo de este recinto, dotandolo de una magia especial, sobre todo al caer la noche. Santa Cruz refuerza su condición de capital de ocio y cultura con este evento en el que la oferta de actividades es abrumadora: exposiciones, actuaciones musicales, teatro, talleres, deportes, retretas militares, pasacalles, concursos, oferta gastronómica, artesanía, cuenta cuentos, baile...y la magia de la luna llena santacrucera. La séptima edición de este evento dinamizador contó también con la participación de quince establecimientos hoteleros de la capital tinerfeña, que ofrecieron precios especiales para el fin de semana. Como colofón, un encuentro convertido ya en clásico del plenilunio: la carrera nocturna. Como dijo la concejal de Deportes, Verónica Meseguer, el Plenilunio de Santa Cruz "no se entiende ya sin la celebración de esta carrera, una de las clásicas dentro del calendario de las que se disputan en la capital". La prueba, que en esta edición registró un récord de participación con más de 1.000 atletas en la línea de salida, partió de la calle Méndez Núñez y tuvo tres distancias.

La capital volvió a vivir una de las jornadas culturales, gastronómicas y comerciales más largas del año. Casi un centenar de experiencias a elegir, repartidas por las calles de la ciudad, enuna edición que superó a las anteriores en actividades y participación diurna.