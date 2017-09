González prefiere resolver el colapso del área metropolitana antes que el tren del Sur

La primer teniente de alcalde y concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Zaida González, del Partido Popular, aboga por abrir una "reflexión serena" antes de reemprender el proyecto de tren al Sur, defendido por el Cabildo tinerfeño. "En mi humilde opinión la prioridad debe ser resolver el colapso de tráfico en las autovías del Norte y del Sur y, especialmente, en el área metropolitana", dice la edil.

Zaida González, responsable municipal de Tráfico, Movilidad y Seguridad, advierte que "Santa Cruz de Tenerife es el municipio que más presión de entrada y salida de vehículos soporta de la Isla, con más de seis millones de coches circulando cada mes y cerca de 80 millones al año".

"Somos la ciudad que más tráfico atrae, en particular de La Laguna, pero también procedentes del Norte y del Sur de la Isla, y tanto los conductores como los habitantes de la capital padecemos a diario los efectos de la saturación en la circulación", señala la concejal del Partido Popular.

Para la primer teniente de alcalde, "es cuando menos discutible que la prioridad en materia de movilidad sea un tren al Sur, que obviamente ofrecería ventajas pero que no resolvería de forma integral los problemas de colapso circulatorio con los que hoy convivimos". González reconoció que "si bien encuentra buena disposición en otras administraciones a atajar el problema de tráfico en torno al área metropolitana, apenas conseguimos avanzar y ofrecer soluciones a los ciudadanos".

"Mi intención no es criticar sino reflexionar y preguntar a la sociedad tinerfeña si no es más oportuno buscar antes soluciones a los colapsos circulatorios que se registran en áreas del Sur y del Norte y en torno al área metropolitana que reemprender un proyecto como el tren del Sur, que ofrece ventajas, pero no soluciones a la realidad en la que vivimos", concluye la responsable de Movilidad en la capital.