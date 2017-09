La fiscalía retira la acusación a los dos arquitectos municipales

La representante del Ministerio Fiscal Carmen Ávila ha retirado la acusación que mantenía contra los dos arquitectos municipales, Elías Medina y Elena Pérez de Ayala, por la presunta comisión de un delito de falsificación de documentos en el procedimiento penal conocido como caso Parque Marítimo II. La fiscal, en la última sesión de la vista oral celebrada este jueves ha considerado probadas las explicaciones dadas por los dos funcionarios y los peritos que depusieron en sala, quienes atribuyeron a un "error" en la remisión de las copias de los documentos que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) solicitó a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 2009, cuando se interpuso una demanda contra la aprobación del Estudio de Detalle del Plan Especial del Parque Marítimo.

El Ministerio Público, no obstante, sí ha mantenido la acusación contra quien fuera secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Juan Víctor Reyes, en aquellas fechas. Al igual que a los dos arquitectos, la fiscal retira los cargos por falsificación documental contra el alto funcionario de la Corporación local chicharrera, sin embargo mantiene la acusación por un presunto delito de certificación falsa, aduciendo "la falta de celo" o "falta de diligencia" al no asegurarse de que las copias que se remitían y certificaba éste se correspondían con el original que debía obrar en el archivo de la Gerencia de Urbanismo.

Ladislao Díaz, letrado de la defensa de Juan Víctor Reyes, reiteró la petición de absolución para su cliente en los mismos términos que se había producido para los dos arquitectos. Señaló que "la falta de diligencia no puede ser el único elemento para atribuir una figura delictiva como la falsificación de certificado, debe existir dolo, cuestión que en este caso no ocurre". Añadió que si la fiscal no observa ahora la existencia de un delito de falsificación de documentos, tampoco puede existir el de certificación falsa. Asimismo, incidió en que la seguridad del bien jurídico tampoco se ha visto afectada.

El juicio, que se ha dirimido en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y cuya vista oral concluyó ayer, está visto para sentencia. Mientras la defensa de Reyes pide la libre absolución, la Fiscalía solicita una pena de dos años de suspensión de cargo o empleo público, el máximo que prevé el Código Penal para este tipo delictivo y muy distante a los seis meses de suspensión que pedía el letrado de la acusación popular, Felipe Campos, quien renunció a personarse horas antes del comienzo de la vista.