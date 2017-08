19 años con el ritmo en las venas

Solo tiene 19 años, pero desde muy pequeña ha sentido el ritmo de la salsa correr por sus venas. Mar García nació en Santa Cruz de Tenerife y desde el pasado mes de julio se ha convertido en la primera canaria en entrar a formar parte de Tropical Gem, uno de los mejores grupos de baile de salsa a nivel internacional. Para cumplir su sueño, hace un año que se trasladó a Milán, donde vive y se dedica a tiempo completo a su gran pasión.

García asegura que sus pies comenzaron a moverse al ritmo de las canciones latinas desde que apenas tenía tres años. "He bailado desde que tengo memoria", mantiene esta chicharrera afincada en La Victoria. Sus primeros recuerdos son en la comparsa Lía Tavío de Puerto de la Cruz, de la que se trasladó a la Mohana, que fundó su madre.

Su interés por la salsa nació cuando su progenitora se apuntó a clases de baile. "Como no podía dejarnos solos a mi hermano y a mi, nos llevaba para que termináramos los deberes allí", explica. Sin embargo, ella asegura que los acababa a toda prisa para poder ponerse a bailar. Poco después, sus padres comenzaron a acudir a Latin Salsa, la academia de Juan González y Lucía Ruiz en Santa Cruz de Tenerife. "Fue ahí cuando me di cuenta de que quería dedicarme a esto de manera profesional", reconoce.

Poco a poco comenzó a formarse y después tuvo la oportunidad de convertirse en profesora de esta misma academia. "Estudiaba y daba clases por las tardes, además de acudir a las mías para poder mejorar", señala.

Su profesor le propuso entonces competir de forma profesional. "Al principio pensé que era una broma, no creía que llegáramos a hacerlo", admite. Pero después de un año de preparación y jornadas de ensayo maratonianas, la pareja logró el tercer puesto en el Salsa Open de Canarias en 2014.

"Después de este concurso decidimos presentarnos al Europeo que se celebró en Lisboa y logramos un séptimo puesto", comenta.

Tras haber ganado estos dos galardones, la pareja se tomó un tiempo de descanso y fue en este momento cuando García comenzó a plantearse el mejor camino a seguir para conseguir que su mayor hobby, la danza, pudiera convertirse en su forma de vida.

Comenzó entonces a visitar universidades que impartían formación en danza clásica, moderna y flamenco, pero se dio cuenta que esa no era su verdadera vocación. "A mi lo que me gusta es la salsa y acudiendo a estas universidades iba a perder cuatro años de mi juventud en algo que no acababa de llenarme", admite. Así que tomó la decisión de buscar otras vías para conseguir su sueño.

Las puertas se le abrieron en uno de los muchos congresos salseros a lo que acudía esta joven santacrucera. En uno de ellos, que se celebró en Sevilla, coincidió con Fernando Sosa, creador del grupo Tropical Gem y una figura muy reconocida en el mundo salsero.

"Estaba con mi madre y ella se decidió a preguntarle cómo había hecho él para llegar a donde estaba actualmente", cuenta. Cual no iba a ser su sorpresa cuando Sosa le propuso acogerla en su academia de Milán para que pudiera formarse allí. "No me lo podía creer, nos dio muchas facilidades y se mostró muy cercano con nosotros", explica García.

La joven no quiso dejar pasar la oportunidad y se trasladó a la ciudad italiana para probar suerte allí. "Comencé a ir a clases en la Sosa Academy y a aprender muchas cosas nuevas", mantiene.

Poco tiempo después, García entró a formar parte del grupo amateur Sosastyle, con los que ganó un primer premio de un concurso de agrupaciones. "Después de una de estas actuaciones, mi profesor me comentó que podría comenzar a ensayar las coreografías del Tropical Gem", expone esta bailarina, que debutó el pasado 12 de julio en Milán.

García explica que no es habitual que un bailarín entre tan rápido en esta agrupación, que está considerada una de las mejores del mundo en su modalidad. "Ha sido todo muy rápido, no me lo esperaba", reconoce.

Aunque asegura que le ha costado adaptarse a la vida en Milán, espera poder pasar un par de años formando parte de esta agrupación. "Es un escaparate inmejorable en el mundo de la salsa", explica, aunque asegura que no descarta probar suerte en otras modalidades más adelante.

Esta bailarina indica que se trata de una profesión muy exigente. "Como mínimo debemos ensayar tres horas al día, pero a esto se añaden las clases y el entrenamiento, porque los bailarines tenemos que ser también deportistas", afirma.

El grupo viaja por todo el mundo haciendo exhibiciones, una parte que atrae mucho a esta bailarina chicharrera.

Para esta joven la salsa es una forma de vida. "Es un mundo muy extenso, del que no tienes ni idea hasta que no estás dentro", señala. Bajo su punto de vista, el baile no existiría sin la parte social. "En las fiestas conoces gente y haces amistades, es una parte muy importante de este mundo", valora.

García indica que se puede comenzar a bailar a cualquier edad y señala que se trata de una actividad que te ayuda a desconectar del día a día. "Los médicos lo recomiendan como método para reducir el estrés", asegura. García estará de vacaciones hasta el 21 de agosto en la Isla, pero después volverá a Milán para seguir viviendo su gran sueño.