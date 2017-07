El alcalde anuncia la tramitación de un nuevo Plan General de Ordenación para Santa Cruz

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, anuncia que el Ayuntamiento tramitará un nuevo Plan General de Ordenación (PGO) para la capital . El Consistorio chicharrero, independientemente de que gane o no el recurso que presentará ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha anulado el documento aprobado en 2013, ha decidido iniciar el procedimiento para revisar el actual plan y aprobar uno nuevo.

"Aprovecharemos este fallo judicial para mejorar la ordenación de nuestro municipio y para adaptar el Plan General a la realidad actual de Santa Cruz de Tenerife. Pero también recurriremos la decisión del TSJC, pues podemos hacer las dos cosas en paralelo, ya que es viable jurídicamente. Ganemos o no en los tribunales, la capital contará con un nuevo documento, que confiamos en tener listo antes de que el Supremo dicte sentencia", apunta Bermúdez. El alcalde está convencido de que en esta ocasión no habrá que esperar 14 años para aprobar el PGO, que fue el tiempo que tardó la tramitación del plan anulado, pues "confiamos en que la nueva Ley del Suelo nos ayude".

De todas formas, José Manuel Bermúdez quiere enviar un mensaje de tranquilidad y explica que el actual Plan General, el aprobado por la Comisión de Ordenación y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en 2013 y anulado ahora por el TSJC, "seguirá vigente hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso que vamos a presentar contra la sentencia". Por lo tanto, añade el regidor, "Santa Cruz sigue siendo una apuesta segura para la inversión económica y para la creación de empleo, pues garantizamos la seguridad jurídica para toda aquella empresa que quiera invertir en nuestra ciudad". Asimismo, indica el alcalde nacionalista, en el supuesto de que el Tribunal Supremo rechace el recurso del Ayuntamiento de Santa Cruz, "para ese entonces ya tendremos listo el nuevo plan para el municipio".

Por otra parte, José Manuel Bermúdez quiere dejar claro que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, notificada ayer mismo, "pone en entredicho el control de legalidad que hizo la Cotmac en relación al Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, pues este se anula debido a que no fue sometido a tramitación ambiental". "Fue la propia Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias la que decidió que dicha tramitación no era necesaria y la que aprobó el documento en 2013, aunque también es cierto que los informes jurídicos del Ayuntamiento avalaban tal decisión", dice el alcalde. Este no descarta que el Consistorio exija responsabilidades sobre lo ocurrido. "Esta será una decisión que tendrán que tomar nuestros servicios jurídicos, que nos dirán si tenemos que ir contra alguien, si debemos exigir responsabilidades", manifiesta.