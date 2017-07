El 'boom' americano de dos pibes de Miramar

1.500 millones de visualizaciones de sus vídeos, un contrato con Sony, una gira por América, miles de fans que se agolpan para verlos.

Los pasillos de uno de los mayores centros comerciales de la ciudad mexicana de Guadalajara estaban atestados de adolescentes, la mayoría chicas. Unas llevaban carteles declarándoles su amor, llenos de corazones rojos. Otras grababan con el móvil. Otras simplemente se desgañitaban, con la cara desencajada de la emoción. Allí mismo estaban sus ídolos. Alrededor de ellos, una docena de miembros de la seguridad intentan aplacar a las fans para que esa ola de locura no los engulla. Ocurrió el pasado sábado pero la imagen se repite allá donde van: en centros comerciales, aeropuertos, emisoras en las que los entrevistan, platós de televisión... En Monterrey, en México DF, en Miami (Estados Unidos)... Incluso en el aeropuerto de Guadalajara tuvieron que poner vallas para evitar avalanchas. ¿Quiénes son estos hermanos que vuelven locas a millones de adolescentes en todo el mundo? Son chicharreros, concretamente del barrio de Miramar, no pasan de los 14 años y se han convertido en un verdadero fenómeno de masas en América. Sus nombres: Adexe y Nauzet Gutiérrez, Adexe & Nau en el mundillo artístico.

Las cifras de estos pibes son mareantes. Sólo el vídeo del tema Andas en mi cabeza ha sido visualizado más de 326 millones de veces; el de Hasta el amanecer, más de 200 millones de veces, y el de Tú y yo, más de 127 millones, unos datos solo al alcance de las mayores estrellas de la música internacional. En total, sus vídeos de temas de reguetón y ritmos latinos superan los 1.500 millones de visitas, algo increíble. Un locutor de la emisora Digital 102.9 de Monterrey, México, aseguró en una entrevista que les hicieron el lunes que ni Maluma congregó a tanta gente en el aeropuerto. "Es que solo los Tigres [club de fútbol mexicano] tienen estos recibimientos", señaló el locutor. "Estamos encantados de estar aquí", dijo en esa entrevista con desparpajo Nau, de 14 años, quien quiso agradecer "el cariño" de los mexicanos. "Quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha recibido en todos lados. Nos emociona mucho y nos anima a seguir trabajando duro", añade. Pero para desparpajo, el del más pequeño, Adexe, de 12 añitos. "¿Chicas? Yo solo pienso en mis amigos", asegura con gesto de seguridad.

En un momento de esta entrevista, el locutor hace una pregunta partiendo de la lógica de que quien comenzó todo fue Nau, al ser el mayor. Pero, entonces, el pequeño, Adexe, salta con gracia para aclarar. "Pero si fui yo....". Y entonces rememora de dónde partió todo. Fue hace cinco años, en un cumpleaños de un amigo del barrio chicharrero de Miramar mucho mayor que ellos, Iván Troyano, que también hizo sus pinitos en el mundo de la canción. "Estábamos en el cumpleaños de Iván y de repente me puse a cantar. Ahí tenía 7 años. Entonces, Iván, que es amigo nuestro y de mis padres, me dijo: Oye, lo haces muy bien. Tenemos que hacer un vídeo juntos", recuerda Adexe. Hicieron el vídeo y lo vieron más de 60.000 personas. Luego vino otro en el que Adexe cantaba en solitario y miles y miles de visitas más... Entonces fue cuando se sumó el hermano mayor. Y fue cuando comenzó algo que jamás imaginaron ni en lo más mínimo.

La primera canción que grabamos fue una versión del tema de Nicky Jam y De la Gueto Si tú no estás. La subieron a YouTube el 7 de junio de 2015. La repercusión que tuvo fue impresionante casi desde el primer momento. "Las visualizaciones fueron subiendo como la espuma y nosotros, sorprendidos y emocionados, decidimos grabar otro cover más, siempre con el apoyo y permiso de nuestros padres", asegura Nau. Impactaron primero en las adolescentes -y algunas no tan adolescentes- chicharreras, que empezaban a tararear sus canciones en los colegios y a llenar carpetas y cuadernos con sus fotos. Sin embargo, el fenómeno saltó pronto al otro lado del Atlántico y empezó a cuajar en Estados Unidos, México, Argentina, Ecuador, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela... Miles y miles de fans de estos países habían descubierto a Adexe & Nau. El boom ya era imparable.

Y por supuesto esta ola no pasó desapercibida para las grandes productoras, que invierten mucho dinero en la caza de talentos. Fue una sorpresa, de todos modos, que una de ellas, una de las más puntera en el mundo, Sony, fuera la que más interés mostrase por estos chicos de Santa Cruz de Tenerife. De tal manera que el pasado mes de febrero viajaron a Miami, Estados Unidos, para firmar un contrato con Sony US Latin. Todo ha ido rodado, hasta tal punto que Sony los ha nombrado artistas preferentes de su sello. En mayo volvieron a Estados Unidos para promocionar su disco Tú y yo y el single Sólo amigos. Estuvieron en Puerto Rico, Miami, Orlando, Los Ángeles y Nueva York. Las escenas se repetían: colas para verlos, para pedirles un autógrafo o hacerse una foto con ellos. "Ahora estamos en México, donde hemos tenido una acogida impresionante y hemos participado en nuestros primeros festivales con otros artistas. La experiencia está siendo de lo mejor", asegura Adexe desde el otro lado del océano.

Anoche actuaron en el Teens Music Fest 2017, en el Arena de Monterrey, ante miles de seguidores. Otro éxito más. Fue una de las muchas actuaciones y actos promocionales que tienen contratados para este verano de su primera gira de promoción internacional. Les queda un largo recorrido por toda América, desde México, pasando por Centro América, y culminando en Colombia o Perú.

En México, su primera parada de esta gira, están arrasando en todo aquello que hacen, sobre todo en las firmas de autógrafos, con más de 4.000 personas en las llegadas a los aeropuertos. Apenas pueden pasear por la calle sin que les paren y no hay día que no tengan una entrevista. Además, están promocionando un nuevo tema inédito que han compuesto junto a sus productores Iván Troyano, que no los dejado desde que les vio talento, y Lupion. Es su primera irrupción en el cine: la canción de Emoji, La Película, que formará parte de los créditos y de la publicidad de este film de animación de Sony Pictures que se estrenará en España el próximo 11 de agosto. Lamentablemente por su agenda internacional no podrán estar el día del estreno en España, pero están deseando verla.

Basta un solo dato para comprender la dimensión que han alcanzado Adexe & Nau: son los artistas españoles con más reproducciones en YouTube de la historia, más que el mismísimo Alejandro Sanz. Y eso que acaban de empezar. Hasta la prestigiosa revista Billboard se hizo eco de su fichaje por Sony Music Latin. Y los proyectos se agolpan en el futuro inmediato. Sobre España, todavía no está confirmado pero es muy probable que comiencen la promoción de sus temas en el mes de septiembre.

Es sorprendente, por otro lado, ver la naturalidad con la que Adexe & Nau están asumiendo este salto repentino al estrellato. Y más por la edad que tienen. Precisamente la naturalidad y el esmero están siendo una parte muy importante de esta consagración sin precedentes en la historia de la música canaria. "Son buenos chicos, familiares, estudiosos. Continúan sus estudios en Tenerife y los compaginan con sus múltiples compromisos artísticos", aseguran sus responsables en Sony.

Hasta sus legiones de seguidoras tienen un nombre, las naudexers, y un símbolo que las identifica con estos dos chicharreros, el colgante que siempre llevan puesto en sus videos y en sus apariciones públicas. Atrás quedaron las versiones. Ahora sólo trabajan con sus propios temas. Y las letras las escriben ellos mismos con ayuda de sus productores Iván Troyano y Lupion.

Son muy activos en las redes sociales, donde ya han empezado a colgar vídeos publicitarios de sus próximas paradas por la gira americana. El 10 de agosto, por ejemplo, estarán en Colombia, uno de los países donde tienen más seguidoras. Sólo en Facebook poseen cerca de medio millón de amigos, cantidad que crece en cientos cada día.

Forman un dúo muy compenetrado y son igual de ocurrentes pero cada uno tiene sus gustos. Nauzet se decanta por el hip hop puesto que, explica, "me permite expresarme mejor", y por eso declara que uno de sus artistas favoritos es el rapero Nach Scratch. Sin embargo, el pequeño de los hermanos sostiene que él prefiere los ritmos latinos y se declara seguidor de artistas como Daddy Yankee. Mientras prosiguen cuajando éxitos, se enfrentan a otro gran reto: encajar la fama. Ellos no se cansan de repetir que mantendrán la humildad. Nunca dejarán de ser pibes de barrio.