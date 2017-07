"Desde febrero no salgo de casa"

Lleva desde febrero sin poder salir de su casa. Se lo impide su discapacidad y el hecho de que la silla salvaescaleras que le permitía bajar hasta la calle se ha roto. Así lo cuenta Elsa Cabrera, una vecina de Santa Cruz, de 65 años, que no puede contener las lágrimas cuando explica su historia. Asegura que le ha pedido ayuda al Ayuntamiento chicharrero, "pero me dicen que no me pueden arreglar la silla".

Elsa Cabrera vive en la segunda planta de un edificio de la calle César Casariego que no tiene ascensor. "Antes caminaba, pero me fracturé en tres partes una pierna y desde entonces utilizo silla de rueda. En el año 92, una asociación me proporcionó una silla salvaescaleras, que es la que me permitía bajar hasta la calle. El 3 de febrero se me rompió y llevo desde ese día encerrada en casa", manifiesta esta vecina.

Asegura que ya no puede más, que necesita volver a tener autonomía y que echa muchísimo de menos sus paseos. "Yo soy una persona muy alegre y presumida, que me encanta arreglarme, salir a la calle y pasear. Pero ya no puedo", señala. Indica que hace unas semanas habló con un responsable del IMAS (Instituto Municipal de Atención Social) del Ayuntamiento de Santa Cruz, "quien me aseguró que me iban a arreglar la silla". "Y mientras esto ocurría, me propuso enviarme a alguien de la Cruz Roja para sacarme a la calle una vez en semana", añade.

Hace unos días, y según cuenta Elsa Cabrera, se puso en contacto con ella una trabajadora social que le explicó que el Consistorio chicharrero no podía hacerse cargo de la silla salvaescaleras, "porque había que comprar una nueva y costaba muy cara". Asimismo, dice esta vecina, "me ofreció buscarme una plaza en un centro para mayores".

"Falsas ilusiones"

"Me dieron falsas ilusiones para que ahora me digan esto. No quiero que venga nadie de Cruz Roja a sacarme a la calle una vez a la semana, pues con esto pretende taparme la boca. Y tampoco quiero que me metan en un centro, cuando yo puedo estar perfectamente en mi casa y me valgo por mí misma. Lo único que estoy pidiendo es que me arreglen este aparato con el que yo puedo salir de casa", indica Elsa Cabrera.

Apunta que no tiene hijos que puedan ayudarla, solo sobrinos, "pero cada uno tiene su propia vida y no puedo exigirles que estén pendientes de mí". "Creo que no estoy pidiendo nada desorbitado e imposible. Yo soy muy autónoma, nunca he necesitado de nadie. Por eso, esta situación para mí es absolutamente desesperante, porque unas escaleras me impiden salir de aquí", comenta.

Por su parte, fuentes del IMAS del Ayuntamiento de Santa Cruz apuntan que la silla salvaescaleras que necesita Elsa supone una inversión de 17.000 euros, que no puede pagarse con el dinero de todos los santacruceros, pues "no se trata del caso de una persona con escasos recursos económicos". Dichas fuentes aseguran que esta vecina cobra una pensión de unos 1.300 euros al mes. "Esta señora tiene dos personas contratadas que la ayudan. Le hemos ofrecido personal de la Cruz Roja para que la bajen hasta la calle y lo ha rechazado. También le hemos ofrecido una plaza en un centro de mayores y tampoco lo quiere. Lo que no puede hacer el Ayuntamiento es comprarle una silla para bajar las escaleras porque el edificio no tenga ascensor", se manifiesta desde el Instituto Municipal de Atención Social.

Mientras, Elsa Cabrera continúa en el interior de su hogar, en la calle César Casariego, esperando que alguien la ayude. "Solo quiero poder bajar a la calle, solo eso, nada más", señala desesperada.