La limitación de sonido en el concierto de Rubén Blades crea polémica

"No se oye", "no se oye"... Ya desde las primeras canciones del concierto de Rubén Blades de la noche del viernes en el Parque Marítimo de Santa Cruz empezaron a oírse las protestas de parte del público. No se oían muy bien las canciones del repertorio salsero del panameño. El propio cantante, al escuchar los gritos, preguntó qué pasaba y al enterarse hizo ademán de cantar bajito.

Lo que había ocurrido es que el Ayuntamiento de Santa Cruz estableció un límite de 96 decibelios para el concierto, celebrado en la explanada en la que antes estaba el McDonalds del Parque Marítimo. Esto quiere decir que se colocó un limitador que impedía sobrepasar esa frontera. Con ello, el sonido nunca pasó de los 96 decibelios, una cantidad insuficiente para un concierto al aire libre.

La aplicación de este limitador hizo que el sonido tuviera bajones, al aplicarse la restricción. Por eso no solo no se oía mucho sino que en las primeras canciones se escuchaba de forma irregular.

Pero las protestas consiguieron que al menos a la media hora de los 96 decibelios se pasara a los 100, con lo que se pudieron escuchar mejor las canciones de Rubén Blades. Especialistas técnicos aclaran que aunque cuatro puntos parezcan poco, la subida en realidad es exponencial, con lo cual esos 100 decibelios mejoraron muchísimo la acústica.

La mayor parte de las ciudades establecen un límite en el horario, no en los decibelios. De tal manera que obligan a los organizadores de los conciertos a terminar como mucho a las 23:30 o 24:00 horas, según sea el caso.

Santa Cruz está en el grupo de ciudades que establecen un límite en los decibelios para no molestar a los vecinos. Estos límites oscilan entre los 96 y los 100 decibelios. Barcelona suele aplicar, por ejemplo, el límite de los 100. Santa Cruz lo baja a 96.

Hay una circunstancia añadida que obliga al Ayuntamiento a ser muy cauteloso, especialmente en los alrededores del Parque Marítimo. Han llegado muchas quejas de vecinos que residen en Cabo Llanos contra los ruidos. Por esa razón este año no se celebraron los conciertos al aire libre tradicionales del Festival de Jazz de Heineken. El Consistorio intentó buscar una solución pero se dejó la resolución del problema para la edición del próximo año.

La subida de cuatro decibelios mejoró la situación y el público terminó satisfecho con el repertorio salsero de Rubén Blades, un cantante que cuenta con muchos fans en la Isla, con la que siempre ha mantenido una extraordinaria relación. Era, además, una cita histórica, pues suponía el adiós al recital salsero del artista y político panameño.

Ahora bien, muchos asistentes han manifestado que no entienden que se aplique un limitador tan estricto de sonido a conciertos que se celebran, además, más temprano de lo habitual, como el del propio Rubén Blades, que se inició cuando todavía no eran las 20:00 horas. Aseguraron que especialmente los primeros temas apenas se escucharon, con la enorme merma de calidad de un recital al que asistieron cerca de 8.000 personas.