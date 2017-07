La acusación incide en una doble prevaricación y malversación de Reyes

La cuarta sesión del juicio penal por el denominado caso Siliuto concluyó ayer con la lectura de los informes de conclusiones definitivas de las partes, aunque solo dio tiempo a la exposición del fiscal Anticorrupción, el letrado de la acusación popular por la personación de Izquierda Unida (IU), el abogado que ejerce la acción civil en representación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el letrado que defiende al exedil Norberto Plasencia. Si algo quedó claro en la vista celebrada este miércoles en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife es que ninguna de las partes ha variado ni un ápice sobre sus pretensiones iniciales, en todo caso, la prueba practicada durante la semana pasada en el plenario ha servido para reforzar las tesis de las acusaciones que, tal y como expresó ayer el abogado de la acusación popular José Pérez Ventura, que señala que "Reyes Delgado infringe todos los deberes inherentes a su cargo, entre otros el deber de fe pública".

Pérez Ventura sostuvo que la figura del exsecretario delegado de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Juan Víctor Reyes Delgado, fue esencial para que la operación de compraventa de la Casa Siliuto por 612.777 euros -el doble de su valor y con cargo a las arcas municipales- se llevara a efecto el 3 de diciembre de 2002 con el apoyo de todos los miembros del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo, a quienes "ni asesoró, ni ilustró, ni informó" sobre la existencia de diversas valoraciones de la propiedad, una de una arquitecto técnico municipal que la tasó en 332.469 euros; otra de la familia Siliuto en 612.777 euros y una de Tinsa en 705.000 euros, pero además se contó con otra valoración municipal hecha en 1997 sobre la misma casona que variaba en unos 65.000 euros de la realizada por la aparejadora municipal en 2002, Berta Álvarez.

Víctor Reyes no informó, según las declaraciones de los testigos, ediles miembros del Consejo de Administración que en 2002 señalaron que "el expediente no contenía reparos, se ajustaba a la legalidad y la suficiencia económica".

Pero el expediente de la Casa Siliuto no solo se habría arreglado en el seno del Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo. El 3 de diciembre de 2002, el entonces edil de Urbanismo y consejero director del Consejo de Administración, Norberto Plasencia, acudió en solitario a la notaría de Fernando González Vallejo -según él mismo declaró- para rubricar con el vendedor, Francisco Alonso Siliuto, la escritura de compraventa del inmueble y el solar. En aquella reunión, Alonso Siliuto se "da cuenta" de que no se ha incluido en la escritura acordada en el Consejo de Administración un presunto acuerdo al que habría llegado este con el Ayuntamiento. Según el vendedor, un teniente de alcalde, al que no supo identificar en su declaración en la vista oral, acordó que la Corporación local asumiría el pago del impuesto de las plusvalías, lo que es ilegal pues el abono de este tributo es siempre liquidado al sujeto pasivo, esto es, al vendedor.

Fue en las mismas dependencias de la notaría donde Norberto Plasencia "modificó" el acuerdo adoptado de forma colegiada para la compra de la Casa Siliuto asumiendo para el Ayuntamiento el pago también de las plusvalías, que se calcularon en torno a unos 12.000 euros.

Tres años más tarde, en mayo de 2005, el servicio de Gestión Tributaria hace constar la existencia de una incongruencia en el expediente de compraventa de la Casa Siliuto. En un documento se señala el pago de las plusvalías por parte del vendedor y en la escritura se refleja que es la Gerencia de Urbanismo quien debe abonarlo. En esa fecha el concejal de Urbanismo es Manuel Parejo, quien dictó una resolución ordenando el pago de dicho impuesto. Esa resolución se remitió al secretario delegado Víctor Reyes quien señaló que "vistos los antecedentes del expediente" certificaba la liquidación del impuesto. Finalmente, la Gestión Tributaria anuló la liquidación, pues "una administración no puede ser acreedora y deudora de sí misma".

Es en este contexto donde la acusación observa la existencia de una presunta doble acción penal por parte de Víctor Reyes, tras haber dado por válido una resolución ahora que no fue aprobada en 2002 por el Consejo de Administración de Urbanismo, donde él mismo estuvo presente y levantó acta.

El fiscal aludió en su alegato a la paradoja del agua y el diamante pronunciada por el economista Adam Smith en 1776. Dicha paradoja trata del precio del agua y su valor real para la vida en contradicción con el precio de un diamante y su valor real o funcional. Dicha alusión pretendía poner en tela de juicio determinadas valoraciones subjetivas, sin ajustarse a las normativas jurídicas y urbanísticas realizadas por la parte vendedora y la tasadora Tinsa, que inflaron el precio del inmueble adquirido por el Ayuntamiento. Todo ello le valió al fiscal para manifestar que "tuvo que haber un acuerdo entre las partes para llegar a un acuerdo al alza sobre el precio de compraventa pues los funcionarios, en 1997 y en 2002 daban un valor a la casa y el solar que apenas llegaba a la mitad de lo que finalmente se acordó pagar".

La defensa de Norberto Plasencia aseguró que también hay errores aritméticos en los cálculos del informe de valoración de la técnico Berta Álvarez, para concluir despachándose con que "una cosa es lo que nos gustaría que ocurriera con un expediente de este tipo en una Corporación y otra bien distinta es lo que sucede en el mundo real".

En este caso están imputados los exediles Norberto Plasencia y Manuel Parejo y el exsecretario delegado de Urbanismo Víctor Reyes por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación.