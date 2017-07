Sorpresa en el mundo judicial por el comunicado de Astor Landete

El duro comunicado enviado a los medios de comunicación el pasado lunes por el presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, contra quienes rechazan la demolición del edificio de aparcamientos de la santacrucera playa de Las Teresitas, conocido como mamotreto, ha causado una gran sorpresa entre los operadores jurídicos. Fuentes judiciales señalan que no es habitual que un juez se pronuncie en tales términos y que intervenga, a través de un comunicado, en un asunto del que ni siquiera forma parte, aunque estas reconocen que están totalmente de acuerdo con su argumentación.

Los portavoces del grupo de Gobierno del Ayuntamiento (CC-PP) no quisieron ayer realizar ningún tipo de manifestación al respecto, aunque el concejal de Atención Social, Óscar García, del PP, indicó, durante una tertulia en Radio Club, que el comunicado de Landete "viene a corroborar las decisiones que se han tomado desde el Consistorio, que no son otras que cumplir la sentencia judicial que obliga a la demolición del edificio". "Nos puede gustar más o menos el hecho de derribar una construcción que dentro de cierto tiempo se va a tener que volver a levantar, pero esto es algo que ya no es discutible, pues debemos cumplir la laye", comentó el edil.

Por su parte, el edil de Sí se puede Pedro Arcila señaló que "este ha sido un comunicado muy necesario, para poner fin a los disparates de aquellos que están defendiendo que el mamotreto debe seguir en pie, entre los que se encuentran exalcaldes de Santa Cruz, exediles y arquitectos". "Este comunicado elimina cualquier tipo de debate", dijo.