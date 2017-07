Los exalcaldes Doblado, Hermoso y Gómez exigen salvar el 'mamotreto'

Los exalcaldes de Santa Cruz de Tenerife Pedro Doblado, Manuel Hermoso y José Emilio García Gómez han emitido un manifiesto para defender que el edificio de aparcamientos de la playa de Las Teresitas, conocido como mamotreto, no debe demolerse, a pesar de la sentencia que obliga a su derribo. Estos explican que han constituido una Plataforma "con el único fin de salvar una estructura que costó ocho millones de euros a los ciudadanos de esta sufrida ciudad".

Estos dejan claro que no "entran en la condena" –por la que se encuentran en prisión los exediles de CC Manuel Parejo y Norberto Plasencia y la extécnico Loreto Ariz–, que "por imperativo legal acatamos, pero sí pretendemos que se cumpla la sentencia en el particular extremo de la misma que permite la legalización de aquella parte de la edificación que, en necesario concierto con Costas y el Gobierno de Canarias, puede legalizarse".

Para ello, continúan en el manifiesto, parecía necesario que el Ayuntamiento de la capital, que "es dueño de la obra y que no ha sido parte del proceso, pero que sin embargo va a dilapidar ocho millones de euros, defendiese los intereses municipales, personándose en el Juzgado de lo Penal y planteándose los conflictos competenciales precisos, para que no se derribase lo que pertenece a la ciudad".

Estos critican que el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, haya enviado un comunicado, publicado por la opinión de tenerife el martes, calificando la intervención de estos exalcaldes de inadmisible e irresponsable, de lo que, "enérgica, pero respetuosamente, discrepamos". "Se llega incluso a sugerir que el Ayuntamiento deberá buscar una ubicación alternativa dentro de los terrenos disponibles para colocar allí los aparcamientos, volviéndose a cometer el error de desconocer el proyecto que prevé una gran plaza y bajo ella, enlazando la vía, el edificio de aparcamientos, en suelo municipal y de uso público", apuntan Doblado, García Gómez y Hermoso.

La cuestión, destacan, es que el propio Consistorio, por unanimidad, decidió, primero en la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio, luego en la adaptación básica del anterior Plan General a la Ley del Suelo, y finalmente en el PGO vigente, que los aparcamientos estén donde en la actualidad se encuentra el edificio y no en otro sitio.

Para estos exalcaldes, el debate, que "es sano y plausible", se ha "desenfocado" desde el principio cuando el propio denunciante al frente de la Gerencia de Urbanismo en el anterior mandato, refiriéndose al actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José Ángel Martín, no activó el Plan Especial de Las Teresitas y no ejecutó el propio PGO que permitía la legalización de la infraestructura existente.

"Por lo tanto, no hay otra ubicación posible para los aparcamientos de Las Teresitas. Lo que se demuela ha de ser construido en el mismo lugar y con las mismas características. Las sentencias claman por ser cumplidas, en sus propios términos. Por ello, si la Audiencia abrió la puerta a la legalización, por qué la cerramos con tecnicismos. Abramos el diálogo. Sentémonos a salvar lo que se pueda. Definamos con Costas el deslinde. Marquemos lo que invade la zona de servidumbre de protección, en su caso. Y cuando sepamos exactamente lo que es salvable, seremos nosotros los primeros en usar la pala y la piqueta para eliminar lo ilegal y lo ilegalizable. Pero mientras exista una mínima posibilidad de conservar lo que es nuestro, salvémoslo", señalan los exalcaldes en el manifiesto.

Estos concluyen en el escrito parafraseando a Don Juan Tenorio, "y todos a una como en Fuenteovejuna: Llamé a la Justicia y no me oyó, y puesto que sus puertas me cierra, de mis actos en la tierra, responda ella y no yo".