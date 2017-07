Cinco días completos sin despegarse de la pantalla

"Estoy haciendo guardia desde las tres de la tarde del lunes". Esta era la confesión del telepero más adelantado, JavichusX5, del clan Tolete Gaming, que por segundo año consecutivo se alza con el triunfo de ser el primero en tomar el Recinto Ferial santacrucero. El joven canario afirmó a La Opinión de Tenerife que "estando a la sombrita y con el móvil a mano, se pasan las horas volando". Con la llegada de los otros miembros del clan y los demás teleperos a la cola, por lo visto, el tiempo de espera se convirtió en un entretenido preludio de la fiesta: maletas convertidas en improvisadas mesas de juego, refrescos y algo de picar completaban un escenario que ya auguraba el buen ambiente del que presume, y con razón, la organización de la TLP.

El momento 'épico'

Al anochecer se dio por fin el pistoletazo de salida, con un ya tradicional y emocionante encendido de pantallas, a la duodécima edición de la Tenerife Lan Party.Se trata de un momento épico para los participantes y para todos los que tienen el privilegio de presenciarlo. A partir de ahí, quedan cinco días por delante de conexión, a la velocidad de vértigo de30 Gigas, donde los teleperos, navegarán y jugarán sin tregua.

Pero no serán los únicos que disfrutarán de este encuentro. Miles de visitantes recorrerán las zonas del recinto ferial habilitada para el público. Y se espera superar la friolera de 50.000 visitas.

La también llamada TLP, está considerada como el mayor festival de tecnologías y nuevas tendencias del país. Este año, además, es la mayor edición de su historia en cuestión de metros cuadrados y actividades ofertadas. El momento del encendido de las 2.000 pantallas de los participantes en el encuentro es el momento especial en el que arranca una semana de actividades relacionadas con la tecnología, las tendencias más vanguardistas, las nuevas profesiones y la formación. Este evento está organizado por Innova 7 con la colaboración del Cabildo de Tenerife. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, presenciaron este momento de encendido tras una emocionante cuenta atrás. Ambos estuvieron acompañados por el consejero del área Tenerife 2030, Antonio García Marichal, y el director de TLP Tenerife 2017, Marce Concepción, así como los principales patrocinadores y colaboradores del evento.

TLP Tenerife es todo un acontecimiento social entre los millenials tanto canarios como de fuera. Las 2.000 entradas de participantes, es decir los que disfrutan 6 días 24 horas cada uno de los 30 gigas de conexión, se vendieron en menos de 1,5 minutos. Además, en las zonas abiertas al público general, TLP Summer-Con y TLP Innova está prevista 50.000 entradas. Este encuentro está organizado por Innova 7 en colaboración con el Cabildo de Tenerife y va en consonancia con la estrategia Tenerife 2030 de fomento de la economía basada en el conocimiento a través de la tecnología.

TLP Tenerife se ha convertido en un ámbito para la convivencia y la solidaridad. Como ejemplo de ello tenemos a los cerca de 300 voluntarios y 70 staff que trabajan para que todo salga bien y se consiga que el evento mejore, año tras año.

Crecimiento

En esta edición, TLP Tenerife crece en metros cuadrados gracias a las reformas que se han realizado en el Recinto Ferial de Tenerife y también en actividades. La organización busca acercar a las familias al evento, con lo que se han incrementado las actividades de la zona TLP Kids, con actividades relacionadas con el emprendimiento a edades tempranas.

TLP Tenerife ha logrado convertirse en un evento de repercusión internacional que cada año bate récords no solo de participación sino de visitantes. Es el encuentro de mayor cobertura del país con 30 gigas de conexión a red, con más oferta de ocio, innovación y formación para todas las edades y gustos, deportes electrónicos, cómic, formación y diversión, completan la oferta. TLP Tenerife está formada por varias zonas:

La zona TLP LAN Party fue el núcleo que originó el evento y a partir de la cual fueron surgiendo las demás áreas de TLP. Aquí, más de 2.000 personas, amantes de las nuevas tecnologías y la cultura digital, se reúnen durante seis días, 24 horas al día, para dar rienda suelta a su creatividad, socializarse, aprender y compartir. El 70 % de los teleperos son universitarios que inician su verano en TLP. De hecho, la fecha del evento coincide tradicionalmente con el fin de los exámenes en la Universidad. Además del ocio electrónico más clásico, como pueden ser los videojuegos o competiciones de hacking, TLP LAN Party ofrece animación, concurso de talentos y otras actividades. Las noches son para los teleperos que suelen vivirlas intensamente con los espontáneos.

TLP E-Sport. Los videojuegos se profesionalizan a través de los deportes electrónicos, conocidos como eSports. Esta industria se encuentra en auge y son una parte indispensable de TLP Tenerife 2017, en los que cada tipo de jugador puede verse representado.

Los participantes pueden competir en los torneos oficiales de League of Legends, patrocinado por Republic of Gamers, la gama gaming de ordenadores ASUS, Hearthstone, Clash Royale, patrocinado por Zenfone, FIFA 17, patrocinado por Movistar, Overwatch y Super Smash Bros. Wii-U. Además de esos títulos, hay competiciones nocturnas denominadas 'Night Lan', en las que los teleperos juegan desde sus ordenadores para ganar increíbles premios.

El torneo estrella de TLP Tenerife es ROG Island of Legends, competición patrocinada por la rama gamer de ASUS en la que los ganadores de los torneos oficiales de League of Legends y Clash Royale pueden enfrentarse a los invitados estrella del evento y los clasificados del torneo online de ArenaGG, en el que también colaboró Tenerife 100% Life. A este clasificatorio se inscribieron más de 1.400 personas de toda Europa. El área TLP Summer-con recoge todas las aficiones y formas de ocio que son tendencia cultural. Es el espacio donde los aficionados al cine, cómic, televisión, manga, arte, juegos de mesa, etc tienen su lugar.

Entre los millenials, la cultura que viene de Asia, de países como Japón o Corea, es especialmente atractiva, aunque este espacio no se queda solo en los seguidores de este tipo de cultura. El tradicional concurso de Cosplay reúne, por su atractivo y colorido, en el escenario principal a más de 2.000 espectadores de forma presencial a los que se le suman las miles de personas que lo siguieron en el streaming. Al concurso de Cosplay se suman los ya clásicos Asian Best Dance Cover y Karaoke asiático.

TLP Innova es el espacio profesional de TLP Tenerife. La mejor formación del verano se produce en el Auditorio de Tenerife Adán Martín en varios formatos que van desde charlas públicas a talleres o microtalleres bajo preinscripción.

TLP Innova ofrece a los profesionales de las nuevas tecnologías, el diseño, el desarrollo, el marketing y otras nuevas profesiones un punto de encuentro en el que los expertos de alto nivel e influencers exponen su visión y sus conocimientos sobre el sector mediante diferentes formatos.

El formato con el que se lleva a cabo TLP Innova busca acercar a los asistentes conceptos que, a pesar de ser necesarios para la vida actual, pasan desapercibidos por el público general. En definitiva, la TLP se resume en un encuentro único, emblemático, donde confluyen profesiones de futuro, convivencia, deporte virtual y mucho más. Todo un macro evento para disfrutar conectados a 30 Gigas de velocidad, rumbo a un futuro que ya está aquí.