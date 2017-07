La ONG Sonrisas Canarias recibe 40.000 kilos de alimentos del FEGA

Alrededor de 40.000 kilos de productos de primera necesidad procedentes del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) llegaron este martes 18 de julio al puerto chicharrero para ser repartidos entre las familias más necesitadas de la capital. La ONG Sonrisas Canarias será la encargada de distribuir estos alimentos entre sus usuarios.

El presidente de esta organización solidaria, Luis Febles, explicó que la de este martes fue una jornada maratoniana en la que los voluntarios de esta institución y de la ONG Técnicos sin Fronteras, ayudados por el personal de la Agrupación de Apoyo Logístico Nº 81 del Ejército, se encargaron de trasladar todos los productos desde el muelle santacrucero hasta la sede de la ONG en Valleseco.

Febles aseguró que entre los productos hay 19.000 litros de leche entera, además de Cola Cao, un producto muy demandando por las familias y que por primera vez ha entrado en el convenio. El lote lo completan arroz, granos, pasta, latas de frutas en almíbar, cremas precocinadas, entre otros productos.

Todos estos alimentos se comenzarán a repartir desde este jueves entre las familias que ya están citadas por esta organización. Febles indicó que cerca de 1.500 familias podrán beneficiarse de esta primera partida de alimentos del FEGA del año 2017. La entidad prevé que este lote de productos dure aproximadamente hasta octubre, cuando está previsto que llegue la segunda fase en la que se esperan 70 toneladas de alimentos. "Es casi el doble porque están muy cercanas las fiestas de navidad y es necesario dar un poco más a las familias", señaló el presidente de Sonrisas Canarias.

En relación al trabajo de la jornada, Febles apuntó que el trabajo en el muelle se terminó "en tiempo récord" ya que sobre las 11:00 de la mañana los seis camiones militares que se encargaron de trasladar los 55 palés habían retirado todos los productos del almacén de Cruz Roja.

Febles también quiso agradecer la colaboración de los vecinos del barrio de Valleseco, ya que retiraron sus vehículos de la calle para que pudieran entrar los camiones a descargar la mercancía.

El presidente de esta ONG advirtió de que, al contrario de lo que empieza a comentarse, no existe una mejoría en la necesidad de muchas familias y "la situación sigue siendo crítica". Asegura que la demanda no es tan dramática como en los peores años de la crisis, "porque ahora está todo más organizado". Sin embargo, él no cree que la situación vaya a mejorar de cara a los próximos años. "Tendremos que esperar hasta el 2020 o el 2025 para salir completamente del problema y en ese momento la tecnología habrá avanzado mucho y quitará puestos de trabajo", auguró.

Febles destacó que en los últimos meses mucha gente joven con menores a su cargo ha demandado ayuda a la organización. "Recientemente ayudamos a una pareja de chicos jóvenes con un bebé de cinco meses que se estaban planteando robar porque no tenían cómo alimentarlo", expresó. La ONG se dispuso a otorgarles una ayuda SOS y después los derivó a los servicios sociales.

El voluntario de Técnicos sin Fronteras, Ernesto Llebry, fue uno de los que se acercó ayer a la sede de Sonrisas Canarias para ayudar en la descarga de alimentos. Aseguró que a pesar de que se habla de una cierta mejoría "mucha gente sigue viniendo", incluso personas que habían encontrado trabajo en 2015 han vuelto a demandar la ayuda de la ONG. "Han aumentado las familias que vienen de fuera, sobre todo han venido muchos venezolanos, que han emigrado debido a la situación que vive ahora mismo su país", aseguró.