El PSOE lamenta que Bermúdez sea insensible al reparto del fondo de capitalidad

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Iñaki Lavandera, criticó ayer que el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, haya rechazado la propuesta del PSOE de que se compense al resto de las Islas con la ley de capitalidad y lamentó que el alcalde "no entienda la iniciativa ni tenga la suficiente sensibilidad ni comprensión sobre los costes de capitalidad".

Bermúdez se oponía ayer en la opinión de tenerife a que se llevara a cabo una modificación de la ley que regula el Estatuto de la Capitalidad para incluir en el documento a las capitales de las islas no capitalinas. El alcalde de Santa Cruz no solo explicaba que esta normativa se había creado para compensar los sobrecostes que tienen que asumir tanto la capital tinerfeña como la grancanaria, sino que, además, consideraba que la proposición de ley registrada por los socialistas el pasado día 29 "está ideada para separar Canarias porque las dos capitales son las que son". "No me opongo a que las demás capitales perciban ingresos", afirmó.

Esta modificación permitiría que Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de La Gomera y Valverde se beneficiaran del fondo de la capitalidad, unos dineros que les ayudarían a compensar la presencia de las administración canaria en su territorio.

Lavandera explicó en una nota que en un territorio fragmentado como Canarias, "los costes se repiten en cada una de las siete capitales, "es verdad que con menor intensidad en El Hierro, La Gomera, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, pero también es cierto que sus capitales son visitadas por personas de toda la Isla para realizar gestiones administrativas".

Para Lavandera, "no entender eso es no entender lo que son los costes de capitalidad". "Nada más lejos de la intención del PSOE de restar recursos a Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife", subrayó el portavoz, para añadir que el objetivo de esta propuesta es que el Gobierno de Canarias reconozca los costes de capitalidad.

"Se trata de algo que es una realidad en estas cinco capitales, sin que ello suponga disminuir las asignaciones que le correspondan las dos grandes capitales", indicó el portavoz, que precisó que las cuantías estarán en función de las posibilidades que existan en el presupuesto.