La campaña de rebajas protagoniza hoy la jornada comercial 'Ven a Santa Cruz'

Santa Cruz de Tenerife vive hoy, 2 de julio, una nueva jornada de apertura comercial y de restauración, con la celebración de Ven a Santa Cruz, que coincide en esta ocasión con el inicio de las rebajas de verano. La iniciativa se desarrollará entre las 10:00 y las 20:00 horas, dentro de la zona de gran afluencia turística, con un programa compuesto por casi una treintena de actividades para todos los públicos.

Entre estas actividades figura la celebración de talleres infantiles, un mercadillo de artesanía, castillos hinchables, rutas turísticas a pie, pasacalles itinerantes o exposiciones. El programa completo se puede consultar dentro del sitio web www.sociedad-desarrollo.com/vensantacruz/default.htm

La feria Art Craft Market Tenerife, que contará con 40 artesanos en la calle Valentín Sanz, o la muestra del libro Verano para leer, en la calle del Castillo, sobresalen entre los atractivos de la cita, además de la exposición sobre la historia del Palacio de Carta, en el inmueble citado.

Asimismo, el programa incluye talleres y charlas sobre imagen y maquillaje, en la plaza del Chicharro; talleres infantiles, en la calle del Castillo y la plaza del Príncipe; los títeres, en el parque García Sanabria; los castillos hinchables, en La Noria, la plaza de España y la alameda del Duque Santa Elena, así como talleres de globoflexia, en Viera y Clavijo, Pérez Galdós y Bethencourt Afonso.

La sala de exposiciones del parque García Sanabria acoge, entre las 10:00 y las 15:00 horas, la exposición pictórica Plantas de Brigitte Fassion, en tanto que TEA Tenerife Espacio de las Artes alberga las muestras Imaginario al andar, El Paisaje Sonoro (II), The Witch and the Bitch y La Experiencia Continua. El horario de apertura de esta última es de 10:00 a 20:00 horas, con acceso gratuito en todos los casos.

La jornada suma además tres pasacalles infantiles, que recorrerán las principales vías de esta zona de la ciudad, entre 10:00 y 12:00; 11:30 y 13:30 horas y 13:00 a 14:00 horas. Asimismo, las personas interesadas en realizar las rutas Histórica o del parque García Sanabria deben inscribirse en el email tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749. Estas rutas, cuyo inicio está previsto para las 12:00 horas, tienen una duración de 60 minutos y se realizan en español e inglés. El precio para residentes, ONG y centros educativos es de dos euros, mientras que los no residentes, cinco euros.