"Con sentimientos encontrados. Así es como me siento ahora mismo". Fueron las palabras ayer del exedil de Urbanismo, Carlos Garcinuño, destituido el pasado martes por el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, a petición de su propio partido, el PP, por votar en contra de la adjudicación del contrato de derribo del edificio de aparcamientos de Las Teresitas, conocido como mamotreto. Garcinuño acudió ayer al pleno y se sentó, a pesar de todo y a pesar de que le habían colocado una silla al lado del portavoz de IU, Ramón Trujillo, junto a sus compañeros del PP.

Aseguró a la opinión de tenerife que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si entregará o no el acta del concejal. De momento, está digiriendo su expulsión del grupo de Gobierno (CC-PP), "por solo votar en contra de algo sobre lo que tenía dudas, el asfaltado posterior al derribo del edificio". "Yo creo que ya me querían echar, y este fue el detonante", dijo. Las mociones relacionadas con su área se dejaron ayer sobre la mesa.