González: "Si Garcinuño no se va, me ocuparé hasta el final de Urbanismo"

González: "Si Garcinuño no se va, me ocuparé hasta el final de Urbanismo"

Si el exconcejal de Urbanismo en Santa Cruz, Carlos Garcinuño -destituido el martes por el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, a petición de su propio partido, el PP-, continúa sin renunciar a su acta de edil hasta final del mandato, la primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad, la popular Zaida González, se encargará del área de Urbanismo durante dicho periodo. Así lo anunció ella misma ayer, reconociendo además que "el acta es suya y si quiere quedarse pues puede hacerlo".

Garcinuño, que ya no ocupa ningún tipo de responsabilidad política en el grupo de Gobierno (CC-PP) y al que su partido ha abierto un expediente informativo, ya ha anunciado que de momento no renunciará al acta de concejal, por lo que este viernes acudirá al pleno y se sentará junto al grupo mixto. "Esa es su decisión y la respetamos. Y puede hacerlo porque el acta es suya. De resto, no quiero realizar ningún tipo de manifestación", comentó ayer Zaida González. Esta dice que está preparada para asumir su área, la de Seguridad y Movilidad, junto a la de Urbanismo. "Habrá que trabajar mucho más, pero no estoy preocupada por ello", dijo.

Garcinuño, quien ofrecerá una rueda de prensa el martes, fue destituido por votar en contra, en la Junta Local del lunes, del contrato de adjudicación del derribo del edificio de aparcamientos de Las Teresitas, conocido como mamotreto.