Homenajean por primera vez a dos perras jubiladas de la Policía Local de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha homenajeado, por primera vez en su historia, a dos componentes de la subunidad canina de la Unipol de la Policía Local. Se llaman Kaisa y Nira, y son dos perras especializadas en detectar drogas que ya se han jubilado. Tras más de 10 de servicio en el municipio chicharrero, estos animales abandonan sus funciones policiales para descansar. Es tanto el cariño que les han cogido sus guías, los agentes Iván y Yerai, y según ellos mismos cuentan, que estos han decidido acogerlas en sus casas.



El curioso, divertido y también emotivo acto se produjo este jueves, 29 de junio, en la plaza del Príncipe de la capital, ante la presencia de los niños de la guardería Heidi y ante la mirada atenta de numerosos curiosos. Tras una exhibición del trabajo que realiza la subunidad canina de la Policía Local chicharrera, protagonizada por Troy, uno de los perros que sigue en activo, Kaisa y Nira recibieron una medalla por parte del alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y la concejal de Seguridad, Zaida González, del Partido Popular. Las perras, que se mostraron en todo momento muy obedientes y cariñosas con sus guías y con los pequeños que allí se encontraban, fueron también muy aplaudidas por todos los presentes.



Kaisa es una perra pastor belga malinois que ya cuenta con 10 años de edad. Llegó a la Unipol (Unidad de Intervención Policial) cuando solo tenía tres meses, tras ser donada por un particular. Este animal, junto a una de sus hermanas, se formó durante seis meses, en el año 2008, en la Escuela Cinológica del Ejército en Madrid. Sus registros apuntan a una media de 250 marcajes positivos anuales en detección de drogas.



Kaisa fue la primera perra en Canarias, y de las primeras en toda España, especializada en lo que se denomina marcaje pasivo al encontrar sustancias estupefacientes, que "consiste en que el animal se sienta y se queda tranquilo cuando las detecta, pues en el marcaje activo el perro siempre ladra al descubrir lo que se estaba buscando", explicó la edil de Seguridad.



Kaisa pasará lo que le queda de vida en casa de Iván, el agente que ha sido su guía desde que incorporó a la Policía Local de Santa Cruz. "Yo nunca he tenido perros, pero es que ya le tengo tanto cariño a Kaisa, que he decidido que se venga a vivir conmigo. Llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Es una perra buenísima", contó Iván.



Nira, por su parte, es una perra labradora retriever que ya tiene 11 años. También fue donada por un particular a la Unipol.

Nira se inició en las labores de rescate de personas, pero con el paso de los años, y gracias a sus especiales condiciones, se decidió que se encargara de la detección de drogas. Esta perra practica el marcaje activo de sustancias estupefacientes y, además, ha sido protagonista en muchos de los actos de exhibición de la Policía Local capitalina, convirtiéndose en uno de los perros preferidos por los escolares que habitualmente asisten a este tipo de actos.

Yerai, el agente que fue su primer guía, ha decidido llevársela a casa. "Es maravillosa y le tengo muchísimo cariño", indicó este policía.





Un gran día, un digno reconocimiento para Kaisa y Nira dos perras-policía (K9) que se jubilan del servicio #Unipol @PoliciaLocalSC GRACIAS pic.twitter.com/GeK6s8YPp4 — Policía Local (@PoliciaLocalSC) 29 de junio de 2017



Durante el homenaje a estas dos perras-policías jubiladas, el alcalde manifestó que "estas son las pequeñas cosas que nos tienen que distinguir del resto de ayuntamientos y de ciudades". "Hemos querido destacar con este acto la importancia de estos animales en la labor de seguridad y lucha contra el delito en Santa Cruz, en particular contra el consumo y tráfico de drogas", dijo.La edil de Seguridad destacó que precisamente este año se celebra el vigésimo aniversario de la creación de la unidad canina de la Policía. En la actualidad está integrada por cuatro perros, a los que se sumarán en breve otros dos más, que el Ayuntamiento ha comprado a criaderos profesionales por unos 1.500 euros cada uno. "En este tiempo, 23 agentes y 23 perros han prestado servicio en esta unidad" apuntó. Esta destacó que los animales que se jubilan siempre son dados en adopción, a los propios guías o a quien los quiera.