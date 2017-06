El personal de la piscina de Añaza inicia la huelga para mejorar el recinto

La treintena de trabajadores de la piscina municipal de Añaza, en Santa Cruz, iniciaron ayer una huelga para protestar contra "los retrasos en los abonos de los salarios" y por el "peligroso estado de las instalaciones, las cuales están totalmente abandonadas". Los paros, de una hora cada día, se mantendrán durante toda la semana. Los empleados confían en que se pueda llegar a un acuerdo con la empresa que gestiona la piscina, pero "si no es así, se endurecerán las medidas".

Los sindicatos de UGT y CNT piden al Ayuntamiento de la capital tinerfeña que intervenga en este conflicto. Estos denuncian que los trabajadores, desde hace varios meses, cobran la nómina "como muy pronto los días 16". Asimismo, advierten de que las instalaciones "se encuentran en tal mal estado, que pueden suponer un riesgo tanto para los empleados como para los usuarios de la piscina". "Los suelos están levantados, la ventilación no es la correcta, tenemos un 85% de humedad, y los aparatos deportivos son de hace unos diez años, los cuales, además, se adquirieron de segunda mano", cuentan los trabajadores.

Estos se concentraron ayer en las puertas de la piscina, apoyados por varios clientes de la misma, quienes confirmaron que las instalaciones "no son las más adecuadas". Los empleados no entienden por qué "el Ayuntamiento tiene tan abandonada esta piscina" y por qué "no exige a la empresa que cumpla".

Por su parte, el Consistorio anunció en abril que asumiría directamente la gestión de esta instalación, para lo que ha iniciado el procedimiento de contratación de los servicios que se prestan en la misma. Ayer, la Corporación local no quiso manifestarse sobre el asunto. Pero sí insiste en que el objetivo del Ayuntamiento es mejorar la prestación del servicio de la piscina y garantizar el correcto mantenimiento de las instalaciones y de las actividades que se organicen en la misma.