¿Volverá la Carnival Running?

L a Carnival Running irrumpe en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife el año 2014. El atletismo se había puesto de moda y hoy en día todavía sigue causando furor. El Carnaval quiso atraer a esos deportitas y a los carnavaleros runners para lograr una carrera loca y disparatada. Además se unía la organización por toda la Isla de múltiples carreras populares, con miles de corredores en cada una de estas citas.

Así nace la idea de la Carnival Running: correr disfrazado pero por encima de todo para pasarlo bien, no tanto para competir, guardar buenos recuerdos y, como decimos en Canarias, "echarse unas risas".

Para el Carnaval chicharrero supone un evento que, manteniendo sus raíces en el disfraz, la fiesta y la transgresión, añade la componente de ocio saludable, ya que no deja de ser una carrera de 5 kilómetros. ¡Y hay que correrlos! Ahora mismo, el Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife se ha establecido como cita obligada de todos los carnavaleros y una carrera a las doce de la mañana del primer sábado de carnaval era un motivo más para ponerse el disfraz, salir a disfrutar con la familia y practicar deporte en la cita más multitudinaria que tiene la isla de Tenerife.

La Carnival Running había que correrla completamente disfrazado, nada de ponerse una peluca y unas mallas de correr. Hay que ir disfrazado de arriba abajo y evitar que algunos se olvidaran del disfraz a mitad de la carrera.

En la primera edición logró llenar la loca prueba con 300 personas disfrazadas que realizaron el recorrido de dos vueltas desde el aparcamiento del Parque Marítimo hasta el Auditorio y el Palmetum. Durante la segunda edición, en el año 2015, el número de corredores aumentó hasta la cifra de 400, contando para ese año con un recorrido similar al del año anterior.

Pero en 2016 los carnavaleros se quedaron sin la tercera edición de la Carnival Running. Según explicaron los promotores, "con todo el dolor del mundo sentimos anunciar que no habrá edición 2016 de la ya famosa Carnival Running de Santa Cruz de Tenerife". "Los problemas de agenda de los promotores han hecho imposible llevar a buen puerto la edición de este año ", precisaron.

No obstante, aseguraron que ya estaban trabajando con el Consistorio chicharrero en la cita de 2017 pero como hemos visto en el pasado Carnaval esta carrera no se volvió a realizar. ¿No habrá más ediciones? Esperamos que vuelvan a llenar las calles de disfraces con ganas de correr. Quizás se debería cambiar las fechas para que no coincidiera con el Carnaval de la calle, una de las alternativas sería adelantar la fecha en la época de los concursos, y con ello se conseguiría atraer más público a la carrera.

Lo que sí está claro es que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y el deporte no tienen por qué estar reñidos.

Grupo Mascarada Carnaval

www.grupomascarada.com