El Consistorio inicia el protocolo para controlar a más de 700 gatos callejeros

Todo aquel que alimente a gatos callejeros en Santa Cruz de Tenerife tiene hasta el 28 de julio para identificarse en el Ayuntamiento y solicitar la correspondiente autorización para hacerlo. El Consistorio chicharrero, a través del área de Medio Ambiente, ha iniciado el protocolo de actuación para controlar las colonias de estos animales que existen en la ciudad. Según indica el concejal responsable del área, Carlos Correa, del Partido Popular, se estima que pueda haber más de 700 gatos en las calles del municipio, "aunque esta iniciativa nos permitirá conocer con exactitud la población actual".

Carlos Correa señala que cuando se hayan presentado todas las solicitudes, se nombrará a un vecino responsable por cada colonia de gatos, que suelen estar formadas por cinco o diez animales, y se sabrá cuántas hay y dónde están localizadas. El edil explica que los responsables finalmente designados serán las únicas personas que podrán alimentar a los gatos de las diferentes colonias, "y nadie más".

"Solo les podrán ofrecer pienso seco y agua, y deberán retirar la comida una vez que los gatos hayan terminado, para mantener así las condiciones higiénicas y de salubridad en las zonas en las que se encuentren las colonias", apunta el popular Carlos Correa. Asimismo, Este advierte que aquellos que alimenten a los gatos callejeros sin contar con autorización municipal serán multados.

Esterilización

La segunda fase del protocolo de actuación diseñado por el Ayuntamiento capitalino consistirá en la identificación y esterilización de todos los gatos callejeros, en lo que el Consistorio invertirá unos 40.000 euros aproximadamente. "Los animales serán trasladados a las clínicas colaboradoras para la esterilización y luego se volverán a dejar en la calle, en los lugares donde fueron capturados", explica el edil de Medio Ambiente.

En el periodo de un año no podrá aparecer ni una sola colonia de gatos más en la ciudad, pues todos los animales nuevos que no estén identificados se considerarán como abandonados y tendrán que ser llevados al albergue comarcal, según indica el concejal. "Con el control de las actuales colonias, en unos años, apenas habrá gatos abandonados en las calles de Santa Cruz de Tenerife. Estos animales no suponen ningún problema, siempre y cuando se les alimente con control, y siempre y cuando se mantengan unas condiciones de salubridad", indica Carlos Correa.

El concejal asegura que este proyecto "es muy bonito, siempre y cuando colaboremos entre todos". "Saldrán ganando los gatos callejeros y se mejorarán las condiciones higiénicas en los lugares en los que haya colonias", agrega. El concejal de Medio Ambiente manifiesta que "la idea es que todos los responsables de las colonias cumplan las reglas del juego, es decir, la ordenanza municipal de los animales recién aprobada".