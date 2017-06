El Ayuntamiento de Santa Cruz inspeccionará los puntos negros del litoral pare evitar ahogamientos

Las playas tendrán una ambulancia y un médico

El Ayuntamiento de Santa Cruz reforzará este verano todas las medidas para evitar que se produzcan ahogamientos en las playas del litoral chicharrero. De esta forma, no solo se mejorará el servicio de salvamento y socorrismo en Las Teresitas, Las Gaviotas, Almáciga y Roque de las Bodegas, que "contarán con un servicio permanente de ambulancia y médico para responder ante cualquier necesidad", sino que además se llevará a cabo "una labor de inspección y de mejora de la información y cartelería en aquellos lugares de la costa en los que el baño no es aconsejable por ser peligrosos, como Benijos o La Raja".

Así lo anunció ayer el concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, del Partido Popular, durante la presentación del dispositivo de seguridad y accesibilidad en las playas de Santa Cruz de Tenerife previsto para este verano. Este alertó de que ya en lo que va de año se han ahogado cuatro personas en Las Teresitas, "de ahí que nuestro esfuerzo se centre en este aspecto".

En este sentido, Correa también comentó que el Consistorio chicharrero ha adquirido una moto de agua nueva "de gran velocidad" para facilitar el rescate de personas. "Esta nos permitirá movernos por ejemplo desde Las Teresitas a Las Gaviotas en solo dos minutos", destacó el edil. Asimismo, este manifestó que a través de las redes sociales y en las playas, con carteles y con la colaboración de Protección Civil, se darán una serie de pautas a los ciudadanos para evitar los ahogamientos.

"Y también señalaremos los puntos de la costa donde no deberían bañarse, por no haber servicio de salvamento y porque son peligrosos. Hay lugares del litoral de Anaga a los que la gente accede sin tener consciencia de que ponen en peligro su vida. Los ciudadanos, tanto residentes como turistas, deben cumplir las recomendaciones que les damos para que no se produzca ni una desgracia más", insistió Carlos Correa.

En las playas de Las Teresitas, Las Gaviotas y frente de San Andrés, el servicio de salvamento y socorrismo estará operativo hasta el final de este mes de 9:00 a 19:00 horas; en julio y agosto este horario se ampliará hasta las 20:00 horas; y en septiembre se reducirá nuevamente hasta las 19:00 horas. Integran esta dotación seis socorristas, un patrón de embarcación y un coordinador, que contarán con una ambulancia en la zona, además de vehículos para circular por la arena y de una zodiac. Además, este año, como novedad, Las Teresitas contará con un desfibrilador, por si se produjese una emergencia cardiaca entre los usuarios de la playa.

En Almáciga y Roque de las Bodegas, este servicio se prestará durante los meses de julio, agosto y septiembre de 10:00 a 18:00 horas, con la presencia de seis socorristas y un médico que, dependiendo de las circunstancias, se instalarán en pequeños puestos sanitarios o en una ambulancia destacada al lugar. "Benijos también será vigilado, pero insistimos que en este lugar hay zonas peligrosas para el baño", señaló el concejal de Medio Ambiente.

Este aprovechó para recordar que la playa de Las Teresitas cuenta con un servicio de acceso al mar, de asistencia y de disfrute para personas con discapacidad o movilidad reducida, que prestará el personal de Cruz Roja. Estos ciudadanos podrán disponer de la compañía de una persona que los asista a la hora de bañarse, en el caso de que no sean totalmente autónomos dentro del agua, explicó el edil.

"También se pondrán en marcha distintas actividades de ocio y tiempo libre de estimulación física y cognitiva, promoviendo así la mejora de su calidad de vida y la de su entorno, contando con personal especializado, en concreto un trabajador social y cinco monitores", añadió. Este servicio funcionará, hasta el próximo 30 de septiembre, todos los días de la semana, en los accesos uno y nueve de Las Teresitas.

Por otro lado, la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife también prestará servicio en la playa chicharrera. Esta organización se ocupará de prestar apoyo al resto de los operativos que trabajan en Las Teresitas, en especial cuando se retire el resto del dispositivo al finalizar su jornada. También tendrán un especial protagonismo ante posibles circunstancias meteorológicas adversas u otras contingencias que pusieran afectar a los usuarios.