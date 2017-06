El Ayuntamiento pide ayuda vecinal para controlar a los perros peligrosos

La Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz pide colaboración vecinal para controlar a los perros potencialmente peligrosos existentes en el municipio. La edil responsable del área, Zaida González, del PP, asegura que el Consistorio velará por el cumplimiento estricto de la ordenanza municipal sobre protección y tenencia de animales, en particular sobre dichos canes. En este sentido, la concejal anima a los ciudadanos a denunciar cualquier conducta indebida de la que sean testigos.

Tras la reciente intervención de la Policía Local chicharrera por un caso donde un perro, de raza pitbull, atacó a su dueño en un domicilio de Ofra, Zaida González apela a la responsabilidad de los propietarios o tenedores de canes potencialmente peligrosos "a cumplir estrictamente la normativa vigente para seguridad propia y del propio animal, así como de los vecinos que conviven en su mismo entorno".

En este sentido, recordó que "es obligación del propietario o tenedor de un perro de estas características solicitar una licencia al Ayuntamiento y la correspondiente inscripción en el registro municipal creado a este efecto, aportando todos los datos identificativos tanto del dueño como del animal".

La concejala advirtió que un perro potencialmente peligroso "no puede estar suelto bajo ningún concepto en espacios públicos, sino sujeto por una correa no extensible de longitud inferior a dos metros y protegido por un bozal, estando en todo momento bajo el control de su propietario o tenedor, que ha de ser mayor de edad y no portar más de un animal".

González recordó también que la ordenanza municipal contiene un régimen sancionador y un catálogo de infracciones tipificadas para animales de estas características, con sanciones previstas que van desde 150 euros hasta 15.025 euros, amén de que el propietario o tenedor de un perro potencialmente peligrosos es responsable ante la Justicia de los daños que pueda causar a personas, a otros animales o a bienes públicos o privados.

Por último, la concejal informó de que la Policía Local interviene de oficio o a instancias de cualquier vecino ante cualquier situación indebida relacionada con perros peligrosos.