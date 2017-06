El Caracol, en Santa Cruz, regresa con una nueva ubicación, el Castillo Negro

El Caracol, el chiringuito de la playa de Las Teresitas que se convirtió en el lugar de moda del ocio diurno y nocturno en Santa Cruz, y que fue precintado en febrero por el Ayuntamiento junto al resto de quioscos de la playa, ha decidido regresar, aunque tiene que hacerlo en otro lugar. Así lo confirma a la opinión de tenerife su responsable, Eloy González, quien cuenta que el Caracol volverá a abrir sus puertas el 30 de junio, aunque en esta ocasión lo hará en la plaza del Castillo Negro, junto al Parque Marítimo, en el local del Ébano.

"Aunque estemos en otro espacio de la ciudad, regresamos con el alma y la esencia del chiringuito de la playa de Las Teresitas, con las mismas ganas de que la gente disfrute de un buen ambiente y de buena música. La verdad es que hemos puesto mucha ilusión en esta iniciativa y nuestros clientes están entusiasmadísimos con nuestro regreso. Y el entorno que hemos elegido también es ideal, porque seguimos estando cerca del mar", cuenta Eloy González.

El responsable de El Caracol aclara que "de momento abriremos durante los meses de julio, agosto y septiembre, y ya veremos, según salga el experimento y siempre y cuando a los encargados de gestionar el local Ébano les interese, si continuamos en invierno". Este chiringuito playero trasladado al Castillo Negro podrá visitarse de jueves a domingo, ambos días incluidos, desde la una del mediodía hasta las dos aproximadamente de la madrugada. "La hora de cierre aún no la tenemos clara, de todas formas, si por ejemplo vemos que el ambiente a las once y media de la noche ya no es el que nos gusta, pues cerraremos. Y si, por el contrario, vemos que todo va bien, pues nos iremos un poco más tarde, siempre cumpliendo el horario establecido en la licencia otorgada", comenta.

Este explica que El Caracol seguirá ofreciendo sus conocidas tapas, "de la mano de Alexis Bencomo, el chef de los sentidos". En principio, la cocina abrirá desde la una del mediodía hasta las seis de la tarde, "aunque también por la noche se podrá picar algo". Este chiringuito playero seguirá caracterizando por sus famosos mojitos y por su música latina, según apunta su responsable. Los clientes de El Caracol podrán utilizar tanto la terraza como el local interior del Ébano. "Sin duda, animamos a todo el mundo a que venga a visitarnos, porque regresamos con muchas ganas de diversión", concluye González. También en la zona abrirá en breve una discoteca, el H2O.

El chiringuito de Las Teresitas conocido como El Caracol fue precintado en febrero por Urbanismo, junto al resto de quioscos de la playa, "por no contar con licencia".