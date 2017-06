El PSOE denuncia que siga cerrada la plaza Carmelo García del Castillo

El PSOE preguntará en el Tagoror de Salud-La Salle por qué la plaza Carmelo García del Castillo, situada en el barrio de Cabo Llanos, sigue cerrada dos años después de que se descubriera la placa con su nombre. Fue en marzo de 2015 cuando se nominó a este enclave, pero todavía no puede ser utilizado por la ciudadanía. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Ángel Martín, recuerda que "precisamente Cabo Llanos es uno de los barrios con menos dotaciones y que esta plaza es una necesidad para muchos vecinos de la zona". "No puede ser que, además de no tener espacios públicos, salvo la plaza Miguel Velázquez, los pocos que haya permanezcan cerrados", añade el edil.

Por su parte, Eduardo Medina, vocal que lleva la pregunta al Tagoror también presenta una propuesta para el impulso del ajedrez en los centros educativos del Distrito. Para ello, plantea la organización por parte de la Concejalía de Salud-La Salle de un torneo de ajedrez entre los Centros de Educación Primaria y Secundaria.

Para Medina, "se trata de convertir a Santa Cruz de Tenerife en ciudad amiga del ajedrez, una disciplina que ya está en los Juegos Municipales y que se puede ampliar a centros educativos". Para esta propuesta se plantea la colaboración de la comunidad educativa de cada centro, con la implicación del profesorado y de madres y padres.

La motivación de esta propuesta está en los beneficios que presenta la práctica del ajedrez. Diferentes estudios han acreditado que el ajedrez introducido a temprana edad puede mejorar la capacidad de concentración de los menores, desarrollar su sentido de la creatividad, estimular su paciencia y persistencia, sus capacidades memorísticas e incluso la toma de decisiones.

Por su parte, la otra vocal socialista en el Tagoror, Betsabé de León, propone el establecimiento de un comedor social en La Salud, destinado a personas sin recursos, con o sin cargas familiares, y totalmente gratuito. Además, se plantea la posibilidad de que sea gestionado por una cooperativa de personas del barrio, dado el alto desempleo.