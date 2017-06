Un mural de 'Sabotaje al montaje' ya adorna la nueva plaza de Cuesta Piedra

La nueva plaza de Cuesta Piedra, que se construye en estos momentos sobre el lugar que ocuparon las viviendas originales del barrio, cuenta desde el jueves con un exclusivo mural decorativo que preside el entorno de este nuevo espacio público creado en esta zona de la capital.

Durante un recorrido por la zona, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha tenido ocasión de conocer el mural, de 18 metros de largo, realizado por Sabotaje al montaje, nombre artístico del creador lanzaroteño Matías Mata, que ha sido el encargado de su realización a espray.

Bermúdez destaca el hecho de que hayan sido los propios vecinos de Cuesta Piedra "quienes se han encargado de elegir la propuesta seleccionada, como parte del modelo participativo impulsado por el Ayuntamiento para realizar el proyecto, con un alto grado de implicación, de manera decidida, tanto en la realización del mural como en el resto de elementos arquitectónicos que conformarán la plaza".

La concejal de Vivienda, Carmen Delia Alberto, recuerda que los trabajos para la creación de este nuevo espacio urbano "se iniciaron en diciembre de 2016, con una inversión municipal superior a 400.000 euros. Aún quedan cosas por realizar, tales como el pavimento o la instalación de la fuente, los bancos y el resto del mobiliario público, entre el que destaca la puesta en servicio de una zona de juegos infantiles que contará con elementos adaptados para menores con discapacidad. Actualmente se ejecuta la parte del asfalto pulido y, si no surgen contratiempos, confiamos en que pueda estar operativa y en servicio durante los meses de verano".

Matías Mata explica que su creación artística, bautizada como Colores del entorno y sus deformaciones, está inspirada en los tonos cromáticos que rodean al conjunto de la plaza. "He tenido muy en cuenta las tonalidades del entorno porque mi objetivo era conseguir algo personalizado para Cuesta Piedra. Los vecinos del barrio me han apoyado mucho en los cuatro días que invertí para su realización y también me han expresado su satisfacción con el resultado final. He intentado realizar una composición basada en la abstracción".