Los estibadores paran la actividad de los puertos en la primera jornada de huelga

Seguimiento masivo en la primera jornada de la huelga de 48 horas en el sector de la estiba que, respetando los servicios mínimos fijados para productos perecederos, de primera necesidad y pasaje, logró parar toda la actividad en los puertos de Canarias. Así, solo un 5% de los 550 de los estibadores en las Islas cubrieron ayer dichos servicios mínimos que, en el caso del Puerto de la capital tinerfeña, consistió en la estiba de un barco de mercancías a primera hora de la mañana y un buque con pasaje a última hora de la tarde. Desde las ocho de la mañana de ayer, se iniciaba el paro de 48 horas convocado por los estibadores, que dejaban las grúas y los camiones estacionados y sin operar en las instalaciones portuarias.

Por su parte, Puertos del Estado cifró en un 95,7% el seguimiento en el primer turno de la jornada inicial de huelga de 48 horas de la estiba en el conjunto de España, aunque matizó que las empresas habían solicitado pocos estibadores, tras reprogramar su actividad para paliar los efectos de la protesta. En el segundo turno las cifras de participación en el paro cayeron, por lo que según Puertos del Estado la media del seguimiento de la primera jornada de huelga fue de un 80%.

Según Puertos del Estado, los transportistas evitaron acudir a los puertos, con lo que "se ha registrado un bajo volumen de actividad de entrega y recepción de mercancías" y no se han registrado congestiones de tráfico a la entrada de los recintos portuarios. El Ministerio de Fomento señaló ayer que las tres jornadas de paros parciales ya secundadas la pasada semana en los puertos españoles ocasionaron una pérdida de 36 millones de euros.

Los profesionales de la estiba mostraban ayer su "preocupación" y "decepción" por el viraje de Anesco en la última reunión celebrada el pasado martes donde la patronal se opone ahora a la subrogación de los trabajadores "después de tener constancia hace diez días, a través de un comunicado, que "garantizaba la subrogación del personal y el respeto al convenio del sector". Ahora, con la mirada puesta en lo que pueda salir de la reunión convocada para mañana viernes, los estibadores seguirán hoy con la segunda jornada de paro en los puertos canarios, y de todo el país, dejando también señalados en el calendario de sus protestas los días 19, 21 y 23 próximos, aunque han avanzado que "dejan la puerta abierta a la negociación".

Por ahora, los estibadores han propuesto la subrogación de total de los trabajadores del sector a cambio de una reducción salarial del 5%, pero Anesco "se ha enrocado y ha endurecido su postura".

Ricardo Melchior, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife señaló ayer que la jornada de paros en los puertos de la provincia "transcurre con toda normalidad, sin ninguna incidencia significativa", manifestó y confió en que "haya voluntad por ambas partes para que se sienten y lleguen a un acuerdo lo antes posible".

Antolín Goya está al frente de la Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios y ayer afirmó que los trabajadores han realizado ya propuestas para llegar a un acuerdo, como es "una reducción salarial del 5%, una mesa de negociación en cada uno de los puertos para avanzar en los temas en litigio, crear diferentes comités de negociación y abrir un periodo de negociación de cuatro meses, hasta el 30 de septiembre, lo que permitiría alcanzar un acuerdo dentro de la normalidad".

Goya señaló que "el seguimiento de la primera jornada de la huelga de 48 horas sigue la tónica de las anteriores fechas de paros: es absoluto y se desarrolla dentro de la normalidad, cumpliendo con los servicios mínimos y sin que se produzcan incidencias".

El coordinador general de los estibadores portuarios reconoció que el efecto de la huelga será mayor en estas dos jornadas que en los anteriores días de paro en cuanto al abastecimiento de productos en las Islas. "Nuestro interés no es que la sociedad tenga problemas de suministro y desabastecimiento, sino que sepa lo que quiere hacer el empresariado con nosotros y cuáles son nuestras demandas", aseveró.

Goya incidió en que "mientras la patronal ha dicho públicamente que garantizaba la subrogación de los trabajadores, pero cuando llegamos a la reunión del pasado martes ofrecimos una reducción del 5% de los salarios y darnos un espacio de tiempo para poder negociar, nos encontramos con una patronal que no puede decidir y que tiene que esperar a la asamblea general del viernes y que será a partir de esa fecha cuando nos conteste". Añadió que "la patronal tiene capacidad de decisión y que el decreto ley, además, le ha dado una posición de poder, algo de lo que ya le advertimos al Gobierno que podía suceder, y ahora lo que ocurre es que la patronal no tiene un interés en cerrar el acuerdo y lo que están provocando es la dilación de la huelga y que la sociedad adopte una postura en contra de las acciones de los estibadores portuarios". "Nosotros lo único que estamos pidiendo es una continuidad del empleo que venimos desarrollando ya que estas empresas son las que van a seguir realizando la misma actividad en los puertos". "No parece lógico que teniéndonos con contratos indefinidos, ahora abandonen esta sociedad, nos despidan y contraten a otras personas en peores condiciones para seguir haciendo la misma actividad que hemos realizado nosotros hasta la fecha".

