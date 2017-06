UGT dice que el conflicto en la ayuda a domicilio es por "cuatro trabajadoras"

El secretario general de FeSP-UGT Canarias, Francisco Bautista Yanes, ha negado que el personal del servicio de ayuda a domicilio de Santa Cruz de Tenerife se realice en una situación de explotación laboral, y ha asegurado que lo que hay es un conflicto de "cuatro trabajadoras" que han denunciado a la empresa.

Estas declaraciones se han producido después de que la concejal de Sí se puede en Santa Cruz de Tenerife, Asunción Frías, y el edil de Izquierda Unida, Ramón Trujillo, denunciasen ayer que la corporación municipal permite que con dinero público se practique "explotación" laboral en el servicio de ayuda a domicilio.

El dirigente de la UGT ha señalado que "no se puede admitir que un conflicto de cuatro trabajadoras que han denunciado a la empresa y que no están de acuerdo con las retribuciones, al considerarlas que no son adecuadas, condicionen al resto". Reconoce que esas trabajadoras tienen todo el derecho a denunciar por la vía judicial, "pero no es menos cierto que un total de 176 están realizando con dignidad y profesionalidad, atendiendo a los ciudadanos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con toda libertad y sin coacciones".

Asegura Bautista Yanes que si en la UGT se hubiera tenido constancia de que se hubiera dado algún hecho denunciable, habría puesto las denuncias pertinentes.

El servicio lo realiza la empresa Eulen y el dirigente de la UGT indica en un comunicado que el sueldo medio de las trabajadoras de la concesión administrativa es superior a 950 euros en el caso de jornada completa. Destaca que en los últimos años se han logrado conquistas como la contratación indefinida para toda la plantilla, subida del IPC, tal como establece el convenio y que el tiempo de traslado entre un usuario y otro sea considerado como tiempo efectivo de trabajo.