Seguridad muestra su preocupación por los indigentes de General Gutiérrez

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife muestra su preocupación ante la situación que están sufriendo los vecinos y los negocios de la calle General Gutiérrez, en pleno centro de la ciudad, por el comportamiento de algunos de los indigentes que frecuentan la zona, y pide ayuda al resto de instituciones. El Consistorio admite que se trata de un problema "complicado y de difícil solución, pues nadie puede obligar a estas personas sin hogar a abandonar la calle". Así lo ha señalado la concejal de Seguridad, Zaida González, del PP, quien indica que lo que está haciendo la Corporación local es reforzar la vigilancia policial.

Los vecinos y empresarios de la zona aseguran, según lo adelantó ayer la opinión de tenerife, que están viviendo un auténtico calvario y temen que algún día se produzca una desgracia. Denuncian la agresividad de algunos indigentes que, además, "insultan y amenazan a los clientes de los negocios, principalmente a las mujeres". "Han llegado a romper la fachada del edificio donde nos encontramos y a escupir en los platos de las comidas. Cuando la gente no les da dinero, los gritos y las amenazas dan miedo", cuenta Nelson Viteznik, propietario del restaurante Turpial.

La concejal de Seguridad explica que en este tipo de situación deberá intervenir el Juzgado, que "es el único que puede determinar si una persona debe ser ingresada o no en algún centro". Asimismo, recuerda que el Ayuntamiento chicharrero ha pedido en numerosas ocasiones al Gobierno de Canarias y al Cabildo que se habiliten más plazas para indigentes "con problemas psicológicos". "Para poder solucionar el problema de las personas sin hogar que existe en esta ciudad necesitamos la ayuda de todas las instituciones", insiste la edil.

Zaida González destaca que el Consistorio capitalino "ya ha hecho lo que ha podido y lo sigue haciendo". "El área de Atención Social del Ayuntamiento ha ofrecido diferentes recursos y ayuda a estas personas, pero no la quieren. Hemos quitado las plazas de aparcamientos de la calle para que no pidieran dinero a los conductores. Hemos pedido a los bancos que cierren el acceso a sus cajeros y hemos reforzado la presencia policial, aunque no podemos tener a agentes allí todo el día porque la ciudad es muy grande. Entendemos a los vecinos y a los negocios de la zona porque además se ha convertido esta calle en un punto de encuentro para varias personas sin hogar", añadió.