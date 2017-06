Los exediles de Santa Cruz Manuel Parejo y Norberto Plasencia defienden su inocencia en el 'caso La Ninfa'

Custodiados por tres agentes de la Policía Nacional, los exediles nacionalistas del Ayuntamiento de Santa Cruz Manuel Parejo y Norberto Plasencia, que ingresaron en mayo en la cárcel Tenerife II por el caso Mamotreto, declararon ayer en el Juzgado como acusados en el caso La Ninfa. En este procedimiento, cuyos antecedentes en litigio se remontan a 1995, estos son investigados por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y fraude procesal por la construcción del denominado edificio La Ninfa, en Ifara. Parejo y Plasencia, que se mostraban cabizbajos y con signos de cansancio en sus rostros, solo contestaron a las preguntas de sus abogados, defendiendo en todo momento su inocencia.

Junto a ellos también declararon como acusados el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo y el exgerente, Víctor Reyes y José Tomás Martín, y la presidenta de la comunidad de propietarios Rubens Marichal, de Ifara, María de los Ángeles Carrillo. Los dos primeros también han sido condenados recientemente, al igual que Manuel Parejo, a penas de prisión por el caso Las Teresitas, en el que se investigó la operación de compraventa de los terrenos de la playa realizada en 2011. Los exconcejales Parejo y Norberto Plasencia están cumpliendo condena en la actualidad por el caso Mamotreto, con el que se declaró ilegal la construcción del edificio de aparcamientos que el Ayuntamiento levantó en la playa.

En este otro caso, el del inmueble La Ninfa, en el que el Ayuntamiento de Santa Cruz vuelve a estar implicado, se investiga por qué el Consistorio no ejecutó nunca la sentencia judicial que en su momento declaró ilegal la construcción de dicho edificio. El caso La Ninfa se remonta a la década de los 90, con denuncias que se han dirimido en diferentes jurisdicciones, entre ellas el Contencioso-Administrativo, donde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la licencia otorgada por Urbanismo en 1994 para construir este inmueble, al invadir los 10 metros de retranqueo obligatorios con respecto a una parcela colindante, destinada a aparcamientos, e incumplir con el planeamiento. La principal denunciante de este caso es una vecina de Ifara, Isabel Concepción Romero, quien alega que su propiedad ha perdido valor por "construirme delante este edificio".

Precisamente, ella es la acusación particular en este juicio, que arrancó ayer y que continuará hoy con la lectura de las conclusiones. Su letrada, Rosa Sanz, a la que ayer el juez llamó varias veces la atención por realizar "preguntas impertinentes", pide cuatro años de prisión para los exediles y exfuncionarios, y tres años para la presidenta de la Comunidad de Propietarios Rubens Marichal (edificio La Ninfa). La acusación particular considera que se benefició a estos vecinos para no demoler el inmueble. Las defensas de los acusados piden la nulidad y archivo, y la Fiscalía el sobreseimiento.

El exsecretario delegado de Urbanismo, Víctor Reyes, declaró que el inventario de bienes del Ayuntamiento no se encontraba actualizado en aquel entonces y "tampoco ahora", dato que para su abogado es clave en este asunto a la hora defender la actuación de su cliente. El exedil de Urbanismo, Manuel Parejo, defendió su inocencia ratificando la declaración que realizó en 2006 con respecto a este procedimiento. La presidente de la Comunidad de Propietarios del edificio aseguró que "no es amiga de nadie en el Ayuntamiento". El exconcejal de Obras, Norberto Plasencia, a quien uno de los policías que se encargaban de su custodia obligó a devolver un bolígrafo que este pidió para enviar notas a su abogado, manifestó que él nunca otorgó ningún tipo de licencia y que, incluso, se opuso como vecino de la zona, con su firma, a que se construyera dicho edificio en Ifara. También indicó que siendo él concejal de Obras presentó un proyecto para demoler el inmueble. Por su parte, el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, quiso dejar claro que "si no se derribó el edificio no fue por Urbanismo sino por la Justicia".

Uno de los testigos que presentó la acusación particular fue Ruymán Tanausú Torres, quien fuese abogado del Ayuntamiento de Santa Cruz hasta 2015. Este aseguró que siempre defendió los intereses municipales y que "si no hubiese actuado tal y como lo hice, igual hubiera acabado sentado donde hoy están mis exjefes", refiriéndose al banquillo de los acusados. También es cierto que indicó que nunca recibió instrucciones específicas de la Gerencia Municipal de Urbanismo de actuar de una o de otra manera. A la pregunta de los abogados sobre si tenía constancia de que se hubiese cometido "algún acto fraudulento por parte del Ayuntamiento para evitar la demolición del edificio", ordenada por sentencia judicial, contestó que no tenía constancia. Los peritos, por su parte, señalaron que el inmueble invadía 10 metros de retranqueo en lugar de cinco.

"Me quedé sin vistas al mar"

"Me siento legal y moralmente perjudicada porque llevo más de 25 años esperando a que el Ayuntamiento de Santa Cruz cumpliese lo que la Justicia sentenció en su momento, el derribo del edificio que construyeron delante de mi casa. Soy perjudicada porque me quitaron las vistas al mar, porque mi propiedad ha perdido valor por esto mismo. Si el edificio La Ninfa lo hubiese construido cumpliendo la legalidad, nada de esto hubiese pasado". Fueron las palabras ayer de Isabel Concepción Romero, la principal denunciante del caso La Ninfa, cuyo juicio arrancó ayer y en el que los exediles Norberto Plasencia y Manuel Parejo se enfrentan a cuatro años de cárcel.

Esta vecina aseguró durante su declaración que los dos exconcejales nacionalistas siempre le "dieron largas" y que le reconocieron que "el edificio se había construido mal". A la pregunta de los abogados de los acusados sobre si tenía testigos de los encuentros que había mantenido con Parejo y Plasencia, esta contestó que sí, "pero ha fallecido", refiriéndose a la vecina que también protagonizó la lucha para que este inmueble fuese derribado.

Los letrados hicieron alusión a que esta había pedido un millón de euros al Ayuntamiento a cambio de retirar las denuncias, pero Isabel Concepción lo negó.