Los estibadores advierten que aumentará el nivel de intensidad de las protestas si no hay acuerdo

"El seguimiento de la huelga de los estibadores es absoluto en todos los puertos españoles, prácticamente del 100%". Así lo ha asegurado el coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, durante una rueda de prensa celebrada en la capital tinerfeña. La huelga del personal del sector de la estiba comenzó ayer, 5 de junio, y se prolongará hasta el día 23. Goya advierte que si no se retoma la negociación y se alcanza un acuerdo para garantizar los empleos de los estibadores, "el nivel de intensidad" de las protestas irá creciendo.

En concreto, en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, un total de 193 estibadores, "todos los que somos", están secundando la huelga, según lo ha afirmado Víctor Morín, portavoz de los trabajadores del mar en la instalación chicharrera. Este apunta que las únicas consecuencias es que se están ralentizando las operaciones de carga y descarga, "pues todos los barcos han sido atendidos". "Las protestas acaban de empezar, por lo que es muy pronto para que se note algún tipo de efecto. Por eso confiamos en que se pueda retomar la negociación cuanto antes", dice. Por su parte, fuentes del Puerto de Santa Cruz de Tenerife señalan a la opinión de tenerife que ya empieza a notarse el retraso en las operaciones de carga y descarga de las importaciones y exportaciones.

El coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar aclaró durante la rueda de prensa celebrada en la capital tinerfeña que "los empleados somos los primeros que no nos gustaría estar en esta situación, porque este tipo de protestas suponen un problema para todo el mundo". Antolín Goya Culpó al Gobierno central de que "finalmente se haya tenido que llegar a la huelga, pues ha posibilitado que las empresas estén en una situación de privilegio, que puedan despedirnos totalmente gratis, y que no se garanticen nuestros puestos de trabajo ".

Este aseguró que la jornada de paro se está desarrollando dentro de la normalidad, pues de momento no se han registrado incidentes, y sobre los servicios mínimos anunció que los sindicatos los van a recurrir porque "están siendo abusivos". Goya recordó que los estibadores han convocado ocho jornadas de huelga hasta el 23 de junio, "en defensa de sus puestos de trabajo, tras el fracaso de la negociación con la patronal Anesco para alcanzar un acuerdo en el nuevo escenario laboral que se abre con la liberalización del sector".Los paros se repetirán en las horas impares de los días 7, 9, 19, 21 y 23 de junio, mientras que para el miércoles 14 está prevista una huelga ininterrumpida de 48 horas, desde las ocho de la mañana hasta la misma hora del viernes 16.



"Lamentamos haber tenido que llegar a esta situación tras los innumerables esfuerzos que hemos hecho para buscar un marco de normalidad. Esta es una medida que no nos gusta, no sólo por los efectos sobre la nómina de los trabajadores, sino también por un tráfico internacional que tanto ha costado consolidar en los puertos españoles, explicó", manifestó. Sobre la posibilidad de que Canarias sufra un problema de desabastecimiento por las jornadas de paro en los puertos, Antolín Goya aseguró que en el caso del Archipiélago canario el abastecimiento está garantizado, porque de las 24 horas del día "se trabaja 12 horas con normalidad". Además, añadió, hay un acuerdo con el Gobierno de Canarias para que una comisión de seguimiento pueda alertar de alguna situación excepcional, a la que se dará preferencia. "No queremos crear un daño mayor, sino clarificar si los 6.500 trabajadores tienen empleo o no", concluyó.