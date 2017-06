Los estibadores irán a la huelga tras romperse las negociaciones

Los sindicatos de estibadores anunciaron ayer que retomarán el calendario de huelga previsto después de que se hayan roto las negociaciones con la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco). Así lo confirmó el responsable de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, después de la reunión que mantuvieron con la patronal.

Goya aseguró que Anesco "ha dado un giro con respecto al planteamiento hecho la pasada semana y ya no se compromete a la subrogación de todos los trabajadores". Por lo que, señaló que la única herramienta legal que les queda es secundar los tres días de huelga previstos para el 5, 7 y 9 de junio. Aunque el preaviso contemplaba también paros para hoy, el sector ha decidido no llevarlo a cabo para no romper el compromiso que realizaron a la patronal.

El conflicto entre los estibadores y Anesco parecía haber llegado a buen puerto la semana pasada, cuando los trabajadores y Anesco firmaron un principio de acuerdo y desconvocaron las cinco primeras jornadas de huelga.

Tras el cambio legislativo aprobado por el Gobierno estatal para llevar a cabo la reforma que liberaliza el sector, el objetivo principal de esta negociación para los estibadores es garantizar los más de 6.000 puestos de trabajo que existen en los puertos españoles 200 de ellos en el muelle de Santa Cruz de Tenerife.

Este ha sido el principal escollo para que se produjera ayer la ruptura de las negociaciones. Goya sentenció que "después de este cambio de discurso de la patronal no sabemos si, finalmente, somos o no nosotros los trabajadores de sus empresas". Por eso, el dirigente sindical exigió a Anesco que "cumplan con la palabra dada y garanticen todos los puestos de trabajo y también que se comprometan a formar parte de los Centros Portuarios de Empleo". "Nos sentimos engañados", aseguró.

La patronal, por su parte, pide un plazo de 15 días para analizar las necesidades de cada puerto y retomar el diálogo antes de comprometerse a la subrogación de los trabajadores.

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa de Sestife, Antonio Rodríguez Fuentes, se mostró convencido de que el seguimiento de la huelga en el puerto de Santa Cruz de Tenerife será del 100%. "El lunes si no hay cambios llevaremos a cabo los paros que se realizarán en horas alternas durante todo el día", añadió. Sin embargo, garantizó que no se producirá un desabastecimiento de productos en el Archipiélago. "No vamos a dejar que falte nada", aseguró.

Rodríguez Fuentes manifestó que el colectivo "estará tranquilo hasta el lunes". El sindicalista señaló que el sector quiere "negociar con las empresas al completo a nivel estatal y ellos defienden que se haga puerto por puerto". El representante de los trabajadores justificó que la negociación se lleve a cabo de forma conjunta "porque los puertos siempre hemos estado unidos y es mejor para todos, no queremos dejar a nadie descolgado".

Asimismo, el dirigente sindical mantuvo que posiblemente hoy se presentará otro preaviso de huelga con nuevas fechas de paros en los puertos.