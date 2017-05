Urbanismo y Mamel's alcanzan un acuerdo sobre la cantina

La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz y la Asociación Cultural Mamel's han llegado a un acuerdo para evitar el cierre del bar-cantina que se encuentra en la sede de dicha entidad, ubicada en la Casa del Miedo de la calle de La Noria, donde ensaya la murga Los Mamelucos.



La Asociación Mamel's ha asegurado que ya no se vende ni alcohol ni tabaco al "público en general" en la Casa del Miedo. "La máquina de cigarros se quitó y ya solo tenemos cerveza y vino para los asociados", ha explicado Manolo Peña, presidente de la entidad. La asociación también ha demostrado, según indica el concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, del PP, que la situación de la cantina ya está regularizada en el área de Participación Ciudadana.



Garcinuño comenta que una vez resuelta esta situación, y siempre y cuando no se produzcan más denuncias, Urbanismo no procederá al cierre del local ni se tendrá que cesar la actividad de cantina.



la opinión de tenerife anunció en su edición de ayer que Urbanismo había emitido una resolución, publicada en el BOE del martes, con la que se desestimaba el recurso presentado en su momento por Mamel's contra la orden de "inmediato cese" de la actividad de bar o cantina del local de la calle de La Noria número 31, "por carecer de título habilitante". Asimismo, en la notificación de Urbanismo, de fecha 10 de mayo, se indica que se mantiene dicha orden contra la citada entidad y se advierte que, "en caso de desatender la presente orden, se procederá al precinto del local".