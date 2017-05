El 'foto-rojo' de Miramar capta 3.500 infracciones en cinco meses

El sistema de captación de infracciones conocido como foto-rojo, instalado en la zona de Miramar, en el barrio de Ofra, a primeros del mes de noviembre, ha permitido iniciar el procedimiento sancionador contra 3.500 conductores, en un primer balance hasta el pasado mes de marzo. Este dispositivo capta imágenes de los vehículos que sobrepasan la línea de detención cuando el citado semáforo se encuentra en la fase roja.



La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, la popular Zaida González, manifiesta que, "afortunadamente, la tendencia en cuanto al número de infracciones va descendiendo en estas últimas semanas, pero no deja de ser preocupante el comportamiento de estos conductores que ponen en peligro la vida de todos, pero en especial la de cientos de peatones que utilizan ese punto para cruzar la carretera".



González añade que "desde que instalamos esta sistema, realizamos una campaña informativa para que todos los usuarios de la vía conocieran su puesta en funcionamiento, ubicación, así como de las sanciones que podría acarrear infringir la normativa en este aspecto".



Para la edil de Seguridad Ciudadana y Movilidad, "desgraciadamente, hasta que no han empezado a llegar las notificaciones de las sanciones a muchos conductores, el mensaje de prevención y aviso no había calado lo suficiente". Asimismo, ha recodado que el punto exacto donde se encuentra el foto-rojo, en la carretera (TF-192) a la altura de Miramar, "está perfectamente señalizado para advertir a los conductores".



Las sanciones por saltarse un semáforo se concretan en una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso para conducir. Hasta 97 conductores han sido captados, en más de una ocasión, infringiendo la legislación vial. Concretamente, dos conductores, un hombre y una mujer, ostentan el negativo guarismo de haber sido sancionados hasta en tres ocasiones en el mismo punto y por idéntico motivo. Curiosamente entre los reincidentes figuran muchos vehículos propiedad de empresa de alquiler de coches e incluso de transporte de pasajeros.



El foto-rojo mantiene una captación media de infracciones diarias de 23 casos, aunque el día más negativo en este apartado fue el siete de noviembre del año pasado, cuando en una jornada se saltaron este semáforo 83 conductores. El 36% de las infracciones durante este periodo se concentran, semanalmente, durante los lunes y los miércoles, siendo el domingo el día con menos vulneraciones de la normativa, apenas un 6% del total.