Los sindicatos rechazan "aclaraciones" al nuevo reglamento de Policía Local

Nueva reunión entre representantes sindicales de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife con el alcalde José Manuel Bermúdez y la concejal de Seguridad Ciudadana Zaida, Zaida González, para tratar de acercar posiciones en cuanto al nuevo Reglamento de Funcionamiento del Cuerpo policial. El resultado de la cita tuvo el mismo resultado que el encuentro que ambas partes mantuvieron la semana pasada: El texto normativo, aprobado en el pleno municipal del pasado mes de abril, "no se suspende" y el alcalde insiste en la idea de introducir "instrucciones" que aclaren aquellos artículos polémicos o dudosos que han generado el conflicto entre la plantilla policial como por ejemplo la limitación a dos centímetros del tamaño de bigotes y barbas o la prohibición de tatuajes a la vista, la imposición del saludo militar a las autoridades políticas, prohibición de entrar en cafeterías o bares durante las horas de servicio y así como beber alcohol fuera de servicio. Quizás estos sean los puntos más llamativos del nuevo texto, pero en realidad los sindicatos policiales se han fijado también en el articulado que se refiere al régimen sancionador que, según expresó ayer a este periódico el portavoz de CSIF, Jesús Illada, "contradicen normas de rango superior".

Illada avanzó que "después de dos horas de reunión" con el alcalde y la concejal, ambas partes se emplazaron a un nuevo encuentro fijado para el próximo lunes debido al enquistamiento de posturas. En este sentido, el dirigente sindical avanzó que su organización "ha preparado una demanda judicial contra el Ayuntamiento si no se suspende el texto aprobado en el pleno y se elabora uno nuevo con el concurso de representantes policiales también.

Asegura Illada que no se puede mantener un reglamento "en funciones" mientras se redactan "instrucciones" o "aclaraciones" sobre aquellos puntos conflictivos, como ofreció Bermúdez la semana pasada, porque sostiene que "ahora está este alcalde, al que hay que reconocerle su talante para por lo menos dialogar" con los representantes sindicales "pero el día de mañana puede haber otro alcalde que decida suspender dichas instrucciones o aclaraciones a un texto que ha sido aprobado por acuerdo plenario". "Esa solución no nos vale", aseguró Illada quien añadió que "una prueba de que el reglamento está mal hecho es que se han sentado con nosotros para limar o modificar los puntos sobre los que hay controversias". "Si el reglamento estuviera bien hecho, después de tres meses de reuniones con los sindicatos, aprobado en pleno y que no tuviera reparos, pues se acata y punto", pero esto aseveró Illada, "no sucede ahora, es un parcheo de reglamento que ha cogido artículos del reglamento de la Policía Nacional o reglamentos de otros cuerpos de funcionarios que es imposible aplicar a la Policía Local, porque no todos los funcionarios se miden por los mismos criterios".

Reconoció, no obstante, que Bermúdez "ha sido transigente" en cuanto a cambiar algunos puntos "que no tenían lógica, así como aquellos artículos que contravenían leyes de rango superior". Illada dijo que aunque el alcalde ha aceptado esos cambios, también es verdad que no quedaba otra porque no se puede contradecir normas de rango superior.

El portavoz del CSIF anunció que si las conversaciones siguen encalladas, se presentará una demanda, que ya está preparada, contra el Ayuntamiento. Illada fue muy crítico también con la edil de Seguridad Ciudadana quien, en su opinión, mantiene una postura más inmovilista en las reuniones.

Jesús Illada criticó especialmente el "informe" que emitió el servicio jurídico del Ayuntamiento sobre el texto. "Solo constaba de tres palabras: Nada que objetar", concluyó.