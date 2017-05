Los estibadores mantienen la huelga prevista y amenazan con más medidas

Los estibadores mantienen el preaviso de huelga para el periodo comprendido entre el 24 de mayo y el 9 de junio e, incluso, estudian ampliar las movilizaciones y llevar a cabo otro tipo de medidas que "irán más allá". Así lo anunció ayer el líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, durante una rueda de prensa celebrada en Santa Cruz de Tenerife. Los estibadores denuncian que el segundo decreto del Gobierno, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, "no cubre la principal demanda de los trabajadores, es decir, garantizar los empleos en el sector".



Exigen al Ejecutivo central que retire el decreto y "abra una mesa de negociación de verdad" y piden a las empresas del sector el reconocimiento del trabajo de estiba y sus derechos. Asimismo, solicitan a los grupos parlamentarios que "de nuevo rechacen esta iniciativa impuesta por el Gobierno, para que el Congreso no la convalide el jueves, la cual esconde un expediente de regulación de empleo para más de 6.000 trabajadores con capacidad de negociación colectiva". Los estibadores acusan al Ejecutivo estatal de mentir "una vez más", pues con el documento aprobado el viernes "no se garantiza la promesa realizada por el ministro de Fomento, Ignacio de la Serna, la subrogación de los trabajadores".



Por este motivo, y según explicó Goya, "los estibadores mantendrán la huelga de ocho jornadas alternas (lunes, miércoles y viernes) en horas impares, prevista en el preaviso presentado el 13 de mayo, pues es la única alternativa legal que nos queda". Los días de huelga serán el 24, 26, 29 y 31 de mayo, y el 2, 5, 7 y 9 de junio. "Con estas medidas de presión pretendemos que el Gobierno cumpla su palabra, ejerza su responsabilidad y se siente de manera directa a negociar para alcanzar un acuerdo. Si no se aviene a cumplir aquello con lo que tantas veces se ha comprometido el ministro de Fomento, será este el único responsable del conflicto en los puertos", advierte el líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar.



Los estibadores reconocen avances en el nuevo decreto, como en materia de formación, pues se incluyen periodos de prácticas en los puertos; en el mantenimiento de los ámbitos de actuación de los estibadores y en la eliminación de las bonificaciones a las empresas en los contratos temporales. Pero dichos avances no son suficientes, apuntó Goya, porque no se da respuesta a la principal petición, la de garantizar el empleo de los trabajadores.



El líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar aseguró que el principal objetivo del real decreto ley aprobado el viernes es favorecer a las empresas y poder despedir de forma masiva, y con fondos públicos. a los estibadores para colocar a otros en peores condiciones laborales. Antolín Goya criticó que ya son varias las veces que el Gobierno central ha mentido, "como cuando aseguró en febrero que la multa de la Unión Europea a España era inminente, cuando aún no se ha producido, por lo que hubiese habido tiempo para la negociación". "También dijo que el primer decreto era la única vía para adecuarse a las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando la aprobación de otro segundo decreto demuestra que no hay una solución jurídica única", agregó el líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar.



Antolín Goya manifestó que el Gobierno estatal se está equivocando en la forma y en los contenidos, "y si al final la única manera de solucionar esto es con la bronca en los puertos, pues el Estado será el único responsable del conflicto".



El sector de la distribución comercial ha alertado de que la huelga de estibadores podría dejar sin alimentos básicos a Canarias y a Baleares, según publicó en febrero El Confidencial. Las grandes cadenas de alimentación abastecen por mar a los dos archipiélagos, una vía de suministro que quedaría bloqueada con la huelga. La entrada de mercancías básicas, como las que surten a los supermercados de las Islas y mantienen en funcionamiento las empresas turísticas, pasa en un 94% por los puertos. La Asociación de Supermercados de las Islas Canarias ha indicado que si la huelga se alarga más de tres días, la situación sería preocupante.